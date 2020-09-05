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Бурятскому учёному установили памятный знак в Иркутске

Бурятскому учёному установили памятный знак в Иркутске
Общество,  Фото:страница Зоригто Батуева
«Будем говорить, что он захоронен здесь, так как точного места уже не найдёшь, да и не надо», - отметил настоятель Усть-Ордынского окружного дацана

В Иркутске установили памятный знак первому бурятскому учёному Доржи Банзарову. Памятный знак появился на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». Об этом сообщил на своей странице ширээтэ лама Усть-Ордынского окружного дацана Зоригто Батуев в социальной сети.

- Инициатива поддержана. Установили памятный знак первому бурятскому учёному Доржо Банзарову на Иерусалимском мемориальном комплексе в г. Иркутске. Будем говорить, что он захоронен здесь, так как точного места уже не найдёшь, да и не надо. Но факт, что он покинул наш мир в Иркутске, есть. Великий сын бурятского народа, джидинский сартул, успел оставить свой интеллектуальный след в Иркутске. Трудно сказать, сколько бы он ещё успел сделать во благо народа, проживи он ещё подольше, - написал он здесь.

Зоригто Батуев поблагодарил всех причастных к созданию памятного знака. 



Справка: 

Доржи Банзаров - первый бурятский учёный, получивший высшее образование западного образца. Известен рядом важных монголоведческих трудов.

Происходил из бурят-казаков, родился в селе Нижний Ичетуй Джидинского района. Отец — отставной пятидесятник Ашибагатского казачьего полка Банзар Борхонов. В 1846 году окончил Казанский университет, где изучил восточные языки: монгольский, калмыцкий, маньчжурский, санскрит, турецкий. Также Банзаров свободно читал на немецком, английском, французском и латинском языках. Был учеником Осипа Ковалевского — одного из основателей научного монголоведения. Защитил диссертацию на степень кандидата татаро-монгольской словесности.

В 1851 году был избран членом-корреспондентом Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Выполнял поручения ИРГО.

В 1947 году именем Доржи Банзарова был назван Бурятский педагогический институт, ныне — Бурятский государственный университет.

В 1957 году перед зданием института был установлен памятник работы скульпторов Вампилова и Тимина.

Именем Доржи Банзарова названы улицы в городах: Улан-Удэ, Иркутск, Кяхта и Казань, селе Кырен (районном центре Тункинского района).



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