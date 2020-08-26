 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 августа

25 августа

Популярное

Улан-удэнцы станцевали для шоу «Танцы» на ТНТ

Улан-удэнцы станцевали для шоу «Танцы» на ТНТ
Общество, 
50 танцоров «зажгли» на площади Советов. ВИДЕО

29 августа на ТНТ стартует последний сезон шоу «Танцы» (16+). К премьере последнего сезона телеканал объявил масштабный всероссийский танцевальный флешмоб, главная идея которого – это танцы на социальной дистанции. В нём приняли участие и жители Улан-Удэ.

Съёмки танца прошли на площади Советов, в них поучаствовали 50 человек. Номер поставил известный улан-удэнский хореограф Виктор Яо-Фун-Тан. Всё началось с ёхора с хадаками, а затем танец трансформировался – в нём хадаки обозначили социальную дистанцию участников процесса.


Специально для записи танца флешмоба улан-удэнцы тренировались по видеоурокам участников шоу «Танцы». Этот номер, который будет показан на огромном московском экране ВДНХ 29 августа - в день старта последнего сезона телешоу. Также концерт на ВДНХ и ролики от городов, в том числе, и от Улан-Удэ можно будет увидеть в прямых трансляциях в соцсетях ТНТ и ВДНХ.

Шоу «ТАНЦЫ» выходит в эфир ТНТ с 2014 года. Его наставники Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова набирают команды самых талантливых танцовщиков со всей страны, чтобы дать им шанс проявить себя на большой сцене и поучиться у знаменитых хореографов. В последнем сезоне соревнование между участниками обещает быть еще более мощным, ведь впервые призовой фонд проекта составит пять миллионов рублей.



танцевальное шоу телешоу телевидение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В сотых кварталах Улан-Удэ врасплох для жителей отключили горячую воду
В сотых кварталах Улан-Удэ врасплох для жителей отключили горячую воду
Общество, 26.08.2020
Горячую воду ранее обещали не отключать, но всё-таки это сделали
В Бурятии создали статую Будды для нового дацана
В Бурятии создали статую Будды для нового дацана
Общество, 26.08.2020
Статуя будет стоять в новом Дворце Ваджрадхары
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Угадай кино»
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Угадай кино»
Общество, 26.08.2020
В исправительной колонии №2 прошла викторина о кино
Улан-удэнцы станцевали для шоу «Танцы» на ТНТ
Улан-удэнцы станцевали для шоу «Танцы» на ТНТ
Общество, 26.08.2020
50 танцоров «зажгли» на площади Советов. ВИДЕО
Певица Бадма-Ханда Аюшеева представила новый клип
Певица Бадма-Ханда Аюшеева представила новый клип
Общество, 26.08.2020
Главные роли в клипе сыграли жители села Кырма
«Моё сердце с тобой, Бурятия»: Владыка Савватий покидает республику
«Моё сердце с тобой, Бурятия»: Владыка Савватий покидает республику
Общество, 26.08.2020
Савватий переезжает в родную Чувашскую Республику
В Чите пройдёт матч с учётом «ковидных» ограничений
В Чите пройдёт матч с учётом «ковидных» ограничений
Общество, 26.08.2020
У болельщиков будут измерять температуру и впустят только половину от общей вместимости стадиона
«Тигр-М» покажут в действии в Улан-Удэ
«Тигр-М» покажут в действии в Улан-Удэ
Общество, 25.08.2020
Демонстрация бронеавтомобиля состоится на военно-техническом форуме «Армия-2020»
Иркутянка победила на чемпионате России по функциональному многоборью
Иркутянка победила на чемпионате России по функциональному многоборью
Общество, 25.08.2020
Золотую медаль она получила в весовой категории свыше 63 кг
В Закаменском районе Бурятии рекультивируют свалку
В Закаменском районе Бурятии рекультивируют свалку
Общество, 25.08.2020
На её месте собираются высадить деревья, кустарники и траву
В Бурятии проводят конкурс народных экотрадиций
В Бурятии проводят конкурс народных экотрадиций
Общество, 25.08.2020
В нём принимают участие жители Тункинской долины
В Чите наградят победителей Забайкальского супермарафона
В Чите наградят победителей Забайкальского супермарафона
Общество, 25.08.2020
Спортивный проект завершился 18 августа

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^