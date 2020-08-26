Улан-удэнцы станцевали для шоу «Танцы» на ТНТ

Съёмки танца прошли на площади Советов, в них поучаствовали 50 человек. Номер поставил известный улан-удэнский хореограф Виктор Яо-Фун-Тан. Всё началось с ёхора с хадаками, а затем танец трансформировался – в нём хадаки обозначили социальную дистанцию участников процесса.







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29 августа на ТНТ стартует последний сезон шоу «Танцы» (16+). К премьере последнего сезона телеканал объявил масштабный всероссийский танцевальный флешмоб, главная идея которого – это танцы на социальной дистанции. В нём приняли участие и жители Улан-Удэ.Специально для записи танца флешмоба улан-удэнцы тренировались по видеоурокам участников шоу «Танцы». Этот номер, который будет показан на огромном московском экране ВДНХ 29 августа - в день старта последнего сезона телешоу. Также концерт на ВДНХ и ролики от городов, в том числе, и от Улан-Удэ можно будет увидеть в прямых трансляциях в соцсетях ТНТ и ВДНХ.Шоу «ТАНЦЫ» выходит в эфир ТНТ с 2014 года. Его наставники Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова набирают команды самых талантливых танцовщиков со всей страны, чтобы дать им шанс проявить себя на большой сцене и поучиться у знаменитых хореографов. В последнем сезоне соревнование между участниками обещает быть еще более мощным, ведь впервые призовой фонд проекта составит пять миллионов рублей.