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В Бурятии лесникам пришлось убирать за отдыхающими

В Бурятии лесникам пришлось убирать за отдыхающими
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лесники собрали более пяти мешков мусора

Вблизи села Окино-Ключи Бичурского района сотрудники Бичурского лесхоза провели уборку в лесу и местах отдыха. Они собрали более пяти мешков мусора. Как отмечают лесники, это в основном, бытовые отходы - бутылки, жестяные банки, пластик и пакеты.

- Эта территория пользуется популярностью у местных жителей, которые любят проводить свободное время на природе. К сожалению, не все отдыхающие убирают за собой мусор. Мы хотим показать людям, что чистота в лесу зависит от нас. Только так, все вместе, мы сможем сохранить природу для будущих поколений, - поделился инженер по лесопользованию Бичурского лесхоза Юрий Филлипов.

В республике определены специальные места отдыха. Всего в республике оборудовано более 330 мест отдыха. С перечнем мест отдыха можно ознакомиться на официальном сайте республиканского агентства лесного хозяйства и на сайте «Геопортал Бурятии», сообщает пресс-служба агентства.





лесники
 
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