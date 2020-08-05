Лесники собрали более пяти мешков мусора
Вблизи села Окино-Ключи Бичурского района сотрудники Бичурского лесхоза провели уборку в лесу и местах отдыха. Они собрали более пяти мешков мусора. Как отмечают лесники, это в основном, бытовые отходы - бутылки, жестяные банки, пластик и пакеты.
- Эта территория пользуется популярностью у местных жителей, которые любят проводить свободное время на природе. К сожалению, не все отдыхающие убирают за собой мусор. Мы хотим показать людям, что чистота в лесу зависит от нас. Только так, все вместе, мы сможем сохранить природу для будущих поколений, - поделился инженер по лесопользованию Бичурского лесхоза Юрий Филлипов.
В республике определены специальные места отдыха. Всего в республике оборудовано более 330 мест отдыха. С перечнем мест отдыха можно ознакомиться на официальном сайте республиканского агентства лесного хозяйства и на сайте «Геопортал Бурятии», сообщает пресс-служба агентства.
В Бурятии лесникам пришлось убирать за отдыхающими
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