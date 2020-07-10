Байкал вошёл в топ-10 направлений для палаточного отдыха

Десять направлений для палаточного отдыха в России:





Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда лучше всего отправиться с палатками по России.Большинство самостоятельных туристов (30,6%) проводят палаточный отпуск в Крыму. На втором месте — Карелия. 28,13% россиян едут на машинах с палатками в этот северный озерный край. «Бронзу» получил Байкал: на побережье крупнейшего озера страны разбивают палаточный лагерь 12,69% туристов.По данным опроса Tvil.ru, туристы также нередко выезжают с палатками в Алтайский край и республику Алтай (9,7%), Краснодарский край (9,7%), Башкирию (5,22%), Красноярский край (5,22%), Тверскую область (4,48%), Самарскую область (2,24%) и на Северный Кавказ (2,24%).1. Крым, 30,6%2. Карелия, 28,13%3. Байкал, 12,69%4. Алтайский край и республика Алтай, 9,7%5. Краснодарский край, 9,7%6. Башкирия, 5,22%7. Красноярский край, 5,22%8. Тверская область, 4,48%9. Самарская область, 2,24%10. Северный Кавказ, 2,24%