 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Июля

09 Июля

Популярное

Байкал вошёл в топ-10 направлений для палаточного отдыха

Байкал вошёл в топ-10 направлений для палаточного отдыха
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Рейтинг возглавил Крым

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда лучше всего отправиться с палатками по России.

Большинство самостоятельных туристов (30,6%) проводят палаточный отпуск в Крыму. На втором месте — Карелия. 28,13% россиян едут на машинах с палатками в этот северный озерный край. «Бронзу» получил Байкал: на побережье крупнейшего озера страны разбивают палаточный лагерь 12,69% туристов.

По данным опроса Tvil.ru, туристы также нередко выезжают с палатками в Алтайский край и республику Алтай (9,7%), Краснодарский край (9,7%), Башкирию (5,22%), Красноярский край (5,22%), Тверскую область (4,48%), Самарскую область (2,24%) и на Северный Кавказ (2,24%).

Десять направлений для палаточного отдыха в России:

1. Крым, 30,6%
2. Карелия, 28,13%
3. Байкал, 12,69%
4. Алтайский край и республика Алтай, 9,7%
5. Краснодарский край, 9,7%
6. Башкирия, 5,22%
7. Красноярский край, 5,22%
8. Тверская область, 4,48%
9. Самарская область, 2,24%
10. Северный Кавказ, 2,24%
Байкал туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии возможен град
В Бурятии возможен град
Общество, 10.07.2020
В Улан-Удэ синоптики обещают дождь
Забайкальский нацпарк открыли для экскурсионных групп
Забайкальский нацпарк открыли для экскурсионных групп
Общество, 09.07.2020
Гражданам разрешено пребывание в пределах контролируемых кемпинговых зон и плавучих гостиниц
В Бурятию прибыли новобранцы из других регионов Сибири
В Бурятию прибыли новобранцы из других регионов Сибири
Общество, 09.07.2020
Всего в республику приехало около 800 призывников
В Забайкалье откроются образовательные и спортивные учреждения
В Забайкалье откроются образовательные и спортивные учреждения
Общество, 09.07.2020
Закрытыми для посещений останутся бассейны
В Селенгинском районе Бурятии чествовали супружеские пары
В Селенгинском районе Бурятии чествовали супружеские пары
Общество, 09.07.2020
Им вручили медали «За любовь и верность»
15 пар Иркутска получили медаль «За любовь и верность»
15 пар Иркутска получили медаль «За любовь и верность»
Общество, 09.07.2020
Среди них семья академика и почётного гражданина
В Забайкалье возобновят работу музеи и библиотеки
В Забайкалье возобновят работу музеи и библиотеки
Общество, 09.07.2020
В эти учреждения культуры можно будет попасть только при наличии средств индивидуальной защиты
Ориентировщик из Бурятии выиграл всеармейские соревнования ВДВ
Ориентировщик из Бурятии выиграл всеармейские соревнования ВДВ
Общество, 09.07.2020
Дмитрий Патрин стал лучшим стрелком конкурса «Десантный взвод»
В Улан-Удэ «бешеный» термометр показал +85
В Улан-Удэ «бешеный» термометр показал +85
Общество, 09.07.2020
Улан-удэнцев рассмешил уличный термометр
В Усть-Ордынском округе возобновлено строительство Дома спорта
В Усть-Ордынском округе возобновлено строительство Дома спорта
Общество, 09.07.2020
На завершение долгостроя потратят 866 миллионов рублей
Лудуб Очиров стал призёром всероссийского конкурса юных композиторов
Лудуб Очиров стал призёром всероссийского конкурса юных композиторов
Общество, 09.07.2020
Музыкант занял в дистанционном конкурсе третье место
Жителей Бурятии перепишут в апреле 2021 года
Жителей Бурятии перепишут в апреле 2021 года
Общество, 09.07.2020
Всероссийская перепись населения перенесена на апрель 2021 года

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^