Уроженец Нукутского района Иннокентий Кузнецов был удостоен звания Героя Советского Союза
В Нукутском районе Иркутской области снимают фильм о героях-земляках. Более 3,5 тысяч его жителей ушли на фронт во время Великой Отечественной войны. Около 1700 из них погибли и умерли от полученных в боях ран.
Один из героев-защитников отечества – уроженец села Дума (нынче – Нукуты) Иннокентий Васильевич Кузнецов. В 1940 году он окончил Батайскую военную авиационную школу пилотов. В первый же день войны сбил вражеский самолет. Всего на счету майора Иннокентия Кузнецова 356 боевых вылетов, девять лично сбитых фашистских самолетов и семь – в группе. Дважды совершил воздушный таран. За свои заслуги был представлен к званию Героя Советского Союза, но во время войны его не получил. Выйдя в 1946 году в запас, работал на Иркутском авиационном заводе. Заслуженной награды Иннокентий Кузнецов был удостоен только в 1991 году.
Исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев 27 июня во время своей рабочей поездки в посёлке Новонукутский возложил цветы к памятнику воинам и к бюсту Героя Советского Союза Иннокентия Кузнецова.
- Нет такой семьи, которую бы в годы Великой Отечественной войны беда не обошла стороной. Наше старшее поколение сделало невозможное. Ценой совей жизни, самоотверженного труда в тылу отцы и деды защитили нас. И память о них должна быть вечной, – подчеркнул глава региона.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, по поручению врио губернатора в год 75-летия Победы каждому из 42 муниципальных образований региона выделено по два миллиона рублей на поддержание в достойном состоянии мемориальных памятников.
В Усть-Ордынском округе районе снимают фильм о героях-фронтовиках
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В крае обещают обильные дожди
Ограничения продлятся до октября следующего года
Уроженец Нукутского района Иннокентий Кузнецов был удостоен звания Героя Советского Союза
За сутки скончались четыре человека, заражённых коронавирусом
В Бурятии стартует конкурс на лучший эскиз будущего монумента
Запрет на прогулки в лесах будет действовать как минимум половину лета
Обучение пройдут более 200 танкистов
Полицейские квадрокоптеры оснащены системой видеонаблюдения
Двойные траншеи окружили закрытое на карантин село почти полным кольцом
Статья в британской газете была посвящена пищевым привычками профессиональных сумоистов
Они окончили девятый класс
На этот раз Доржик решил заняться автомобильными кражами
Они получали профессии из списка наиболее востребованных
В программе прозвучат песни Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов Иркутской области
По словам врача, операция повысит шансы на скорейший выход из тяжёлого состояния