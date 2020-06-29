В Усть-Ордынском округе районе снимают фильм о героях-фронтовиках

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Уроженец Нукутского района Иннокентий Кузнецов был удостоен звания Героя Советского Союза



В Нукутском районе Иркутской области снимают фильм о героях-земляках. Более 3,5 тысяч его жителей ушли на фронт во время Великой Отечественной войны. Около 1700 из них погибли и умерли от полученных в боях ран.



Один из героев-защитников отечества – уроженец села Дума (нынче – Нукуты) Иннокентий Васильевич Кузнецов. В 1940 году он окончил Батайскую военную авиационную школу пилотов. В первый же день войны сбил вражеский самолет. Всего на счету майора Иннокентия Кузнецова 356 боевых вылетов, девять лично сбитых фашистских самолетов и семь – в группе. Дважды совершил воздушный таран. За свои заслуги был представлен к званию Героя Советского Союза, но во время войны его не получил. Выйдя в 1946 году в запас, работал на Иркутском авиационном заводе. Заслуженной награды Иннокентий Кузнецов был удостоен только в 1991 году.



Исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев 27 июня во время своей рабочей поездки в посёлке Новонукутский возложил цветы к памятнику воинам и к бюсту Героя Советского Союза Иннокентия Кузнецова.



- Нет такой семьи, которую бы в годы Великой Отечественной войны беда не обошла стороной. Наше старшее поколение сделало невозможное. Ценой совей жизни, самоотверженного труда в тылу отцы и деды защитили нас. И память о них должна быть вечной, – подчеркнул глава региона.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, по поручению врио губернатора в год 75-летия Победы каждому из 42 муниципальных образований региона выделено по два миллиона рублей на поддержание в достойном состоянии мемориальных памятников.

