Соревнования прошли в формате онлайн
В Улан-Удэ прошли первые онлайн-соревнования «Спортивный карантин». Участники состязались в набивании мяча. Соревнования проходили на одном из облачных сервисов для проведения видеоконференций.
По итогам в финал вышли Жамбал Лхасаранов, Александр Жамсаранов и Виктория Воробьёва.
Победителем стала Виктория Воробьёва. В полуфинал она попала с результатом 402 раза. В финале ей удалось набить мяч 576 раз.
Второе место занял Александр Жамсаранов со счётом 310 раз. Бронзовым призёром стал Жамбал Лхасаранов с результатом 99 раз. Об этом сообщает пресс-служба центра физкультурно-массовой работы Улан-Удэ.
В Улан-Удэ состязались в чеканке мяча
Общество, Фото:
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