 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Мая

18 Мая

Популярное

В Улан-Удэ состязались в чеканке мяча

В Улан-Удэ состязались в чеканке мяча
Общество,  Фото:центр физкультурно-массовой работы Улан-Удэ
Соревнования прошли в формате онлайн

В Улан-Удэ прошли первые онлайн-соревнования «Спортивный карантин». Участники состязались в набивании мяча. Соревнования проходили на одном из облачных сервисов для проведения видеоконференций.

По итогам в финал вышли Жамбал Лхасаранов, Александр Жамсаранов и Виктория Воробьёва.

Победителем стала Виктория Воробьёва. В полуфинал она попала с результатом 402 раза. В финале ей удалось набить мяч 576 раз.

Второе место занял Александр Жамсаранов со счётом 310 раз. Бронзовым призёром стал Жамбал Лхасаранов с результатом 99 раз. Об этом сообщает пресс-служба центра физкультурно-массовой работы Улан-Удэ.
соревнования Улан-Удэ спорт игра
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье идёт приём работ на соискание литературной премии
В Забайкалье идёт приём работ на соискание литературной премии
Общество, 19.05.2020
Конкурсные работы и заявки принимаются до 1 июня
В Бурятии продолжается социальный мониторинг ветеранов
В Бурятии продолжается социальный мониторинг ветеранов
Общество, 19.05.2020
Из-за коронавирусной инфекции он проводится дистанционно по телефону
Ансамбль из Бурятии стал финалистом этапа всероссийского фестиваля
Ансамбль из Бурятии стал финалистом этапа всероссийского фестиваля
Общество, 19.05.2020
Теперь коллектив «Байкальских волн» примет участие в следующем этапе конкурса
В Иркутской области безработные заняты на общественных работах
В Иркутской области безработные заняты на общественных работах
Общество, 19.05.2020
Эти работы – региональная мера поддержки безработных граждан, получающих минимальное пособие
В Забайкалье выпущены плакаты о коронавирусе на бурятском языке
В Забайкалье выпущены плакаты о коронавирусе на бурятском языке
Общество, 19.05.2020
Также распространяются буклеты о профилактике заболевания
Перелёты из Иркутска в Читу возобновятся в июне
Перелёты из Иркутска в Читу возобновятся в июне
Общество, 19.05.2020
Рейс первоначально предполагали запустить в мае
Композиторы Бурятии участвуют в конкурсе «Победного марша культуры»
Композиторы Бурятии участвуют в конкурсе «Победного марша культуры»
Общество, 19.05.2020
Приём заявок от авторов песен продлён до 30 мая
В Бурятии библиотеки передадут книги для обсерваторов
В Бурятии библиотеки передадут книги для обсерваторов
Общество, 19.05.2020
Около двух тысяч книг получены от частных лиц
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились три северных оленя
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились три северных оленя
Общество, 19.05.2020
«Это подарок даже не для нас, а для всей республики», - отмечают сотрудники музея про дар «Забайкальского горнорудного предприятия»

В Улан-Удэ появились на свет волчата, детёныши яков и енотовидных собак
В Улан-Удэ появились на свет волчата, детёныши яков и енотовидных собак
Общество, 19.05.2020
Следующими в Этнографическом музее появятся малыши пятнистых оленей

В Забайкалье ещё семь социальных стационаров ушли на самоизоляцию
Общество, 19.05.2020
Режим самоизоляции продлится до особого распоряжения
В Бурятии высадили ещё 66 тысяч деревьев
В Бурятии высадили ещё 66 тысяч деревьев
Общество, 19.05.2020
В Хоринском районе восстановили более 20 га леса
В Бурятии офицеры сдают физподготовку
В Бурятии офицеры сдают физподготовку
Общество, 19.05.2020
Военные подтягиваются, отжимаются, плавают, бегают, поднимают штанги и гири

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^