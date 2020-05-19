В Улан-Удэ состязались в чеканке мяча

Общество, Фото: центр физкультурно-массовой работы Улан-Удэ

Соревнования прошли в формате онлайн



В Улан-Удэ прошли первые онлайн-соревнования «Спортивный карантин». Участники состязались в набивании мяча. Соревнования проходили на одном из облачных сервисов для проведения видеоконференций.



По итогам в финал вышли Жамбал Лхасаранов, Александр Жамсаранов и Виктория Воробьёва.



Победителем стала Виктория Воробьёва. В полуфинал она попала с результатом 402 раза. В финале ей удалось набить мяч 576 раз.



Второе место занял Александр Жамсаранов со счётом 310 раз. Бронзовым призёром стал Жамбал Лхасаранов с результатом 99 раз. Об этом сообщает пресс-служба центра физкультурно-массовой работы Улан-Удэ.

