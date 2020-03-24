 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Марта

23 Марта

Популярное

Сообщается, что свидетели по делу о смертельном ДТП в Бурятии отказались от проверки на полиграфе

Сообщается, что свидетели по делу о смертельном ДТП в Бурятии отказались от проверки на полиграфе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Отец погибшей студентки требует возместить моральный ущерб в размере 10 млн

Сегодня общественница Дора Хамаганова сообщила в Facebook о том, что происходит в настоящий момент в резонансном деле о ДТП возле села Батурино, в котором погибла 17-летняя девушка.

Напомним, 5 января в Прибайкальском районе «Лэнд Крузер Прадо», на котором ездит вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов (машина зарегистрирована на его родственника), сбил 17-летнюю студентку. Она скончалась от полученных травм. Спустя несколько часов в полицию явился улан-удэнский бизнесмен, приятель Баира Жамбалова Галуст Пилосян. Он заявил, что был за рулём внедорожника, так как они с Жамбаловым решили поменяться в тот день машинами. 

- Самое главное - по сообщению адвоката потерпевшей стороны, отца девочки, Баир и Александр Жамбаловы отказались от прохождения полиграфа, которое инициировало следственное управление СКР по Бурятии, - написала Дора Хамаганова.

Она добавила, что «полиграф «прошёл» пока что один Пилосян», который находится под подпиской о невыезде – под стражу его не стали брать из-за проблем со здоровьем, наличия детей и положительной характеристики. 

«На стадии выполнения находится автотехническая экспертиза. Окончательные выводы пока не сделаны. Некоторые экспертизы - генетическая, судебно-медицинская уже проведены», написала она.

- Мне стало известно, что отец девушки подал заявление в Иволгинский районный суд, на дядю Баира Жамбалова. Именно на него зарегистрирован злополучный «Прадо». Потерпевшая сторона требует возместить моральный ущерб в размере 10 млн рублей, с владельца автотранспортного средства повышенной опасности, как это предусмотрено законом, - продолжила Дора Хамаганова.

Она сообщила, что судебное заседание планируется провести в Иволгинске 25 марта.

Сам Баир Жамбалов прокомментировал трагедию спустя несколько дней. «Хочется все вернуть, отмотать время назад… К сожалению, так не бывает. Это невосполнимая утрата для родных и близких! Прошу понять мое молчание в эти дни. Во-первых, это шок и растерянность», - написал он. В комментариях отец погибшей девушки написал эмоциональное сообщение, в том числе со словами: «Я пойду за тобой в ад». 

16 января президиум генсовета «Единой России» в связи с ДТП исключил Баира Жамбалова из партии и снял с должности секретаря бурятского отделения партии ЕР. 5 марта стало известно, что Жамбалов написал заявление о досрочном сложении полномочий заместителя председателя Народного Хурала по собственному желанию. 


ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии у пассажиров автомобиля нашли наркотики
В Бурятии у пассажиров автомобиля нашли наркотики
Общество, 24.03.2020
Возбуждены уголовное и административные дела
Житель Бурятии из мести поджёг пекарню
Житель Бурятии из мести поджёг пекарню
Общество, 24.03.2020
Сгорело несколько мешков муки и соль
Сообщается, что свидетели по делу о смертельном ДТП в Бурятии отказались от проверки на полиграфе
Сообщается, что свидетели по делу о смертельном ДТП в Бурятии отказались от проверки на полиграфе
Общество, 24.03.2020
Отец погибшей студентки требует возместить моральный ущерб в размере 10 млн
В Иркутской области закрыто 14 ледовых переправ
В Иркутской области закрыто 14 ледовых переправ
Общество, 24.03.2020
Действующими остаются ещё 42 ледовые переправы
Бурятский режиссёр Солбон Лыгденов выпустит памятные открытки к 75-летию Победы
Бурятский режиссёр Солбон Лыгденов выпустит памятные открытки к 75-летию Победы
Общество, 24.03.2020
На открытках будут изображены герои Советского Союза
Народный Хурал Бурятии ограничил приём граждан из-за коронавируса
Народный Хурал Бурятии ограничил приём граждан из-за коронавируса
Общество, 24.03.2020
Все обращения рекомендуется направлять в письменном виде
В Забайкалье полицейские изъяли более 1,5 кг наркотиков
В Забайкалье полицейские изъяли более 1,5 кг наркотиков
Общество, 24.03.2020
Правоохранители пресекли 7 фактов незаконного оборота наркотиков
В Бурятии сочинили песню о буузах
В Бурятии сочинили песню о буузах
Общество, 24.03.2020
Жительница региона сочинила не только слова, но и музыку к композиции. Видео
В Улан-Удэ росгвардейцы помогли вернуться домой женщине, потерявшей память
В Улан-Удэ росгвардейцы помогли вернуться домой женщине, потерявшей память
Общество, 24.03.2020
Растерянную пенсионерку заметила администратор магазина
На севере Бурятии спасатели провели учения
На севере Бурятии спасатели провели учения
Общество, 24.03.2020
Спасатели спали в палатках в заснеженном лесу
В Бурятии началась подготовка к ремонту трассы
В Бурятии началась подготовка к ремонту трассы
Общество, 24.03.2020
Ремонт будет проводиться в Тарбагатайском районе
В Иркутской области юноша помог найти украденный телефон
В Иркутской области юноша помог найти украденный телефон
Общество, 24.03.2020
Парня наградили за честность и бдительность
Известный блогер Илья Варламов уехал от коронавируса в Улан-Удэ
Известный блогер Илья Варламов уехал от коронавируса в Улан-Удэ
Общество, 24.03.2020
«Я решил наконец-то уехать от всех ваших коронавирусов туда, где нет никакой заразы, нет людей, где нет вирусов», отметил он в Сети

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^