Сообщается, что свидетели по делу о смертельном ДТП в Бурятии отказались от проверки на полиграфе

Сегодня общественница Дора Хамаганова сообщила в Facebook о том, что происходит в настоящий момент в резонансном деле о ДТП возле села Батурино, в котором погибла 17-летняя девушка.
Напомним, 5 января в Прибайкальском районе «Лэнд Крузер Прадо», на котором ездит вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов (машина зарегистрирована на его родственника), сбил 17-летнюю студентку. Она скончалась от полученных травм. Спустя несколько часов в полицию явился улан-удэнский бизнесмен, приятель Баира Жамбалова Галуст Пилосян. Он заявил, что был за рулём внедорожника, так как они с Жамбаловым решили поменяться в тот день машинами.
- Самое главное - по сообщению адвоката потерпевшей стороны, отца девочки, Баир и Александр Жамбаловы отказались от прохождения полиграфа, которое инициировало следственное управление СКР по Бурятии, - написала Дора Хамаганова.
Она добавила, что «полиграф «прошёл» пока что один Пилосян», который находится под подпиской о невыезде – под стражу его не стали брать из-за проблем со здоровьем, наличия детей и положительной характеристики.
«На стадии выполнения находится автотехническая экспертиза. Окончательные выводы пока не сделаны. Некоторые экспертизы - генетическая, судебно-медицинская уже проведены», написала она.
- Мне стало известно, что отец девушки подал заявление в Иволгинский районный суд, на дядю Баира Жамбалова. Именно на него зарегистрирован злополучный «Прадо». Потерпевшая сторона требует возместить моральный ущерб в размере 10 млн рублей, с владельца автотранспортного средства повышенной опасности, как это предусмотрено законом, - продолжила Дора Хамаганова.
Она сообщила, что судебное заседание планируется провести в Иволгинске 25 марта.
Сам Баир Жамбалов прокомментировал трагедию спустя несколько дней. «Хочется все вернуть, отмотать время назад… К сожалению, так не бывает. Это невосполнимая утрата для родных и близких! Прошу понять мое молчание в эти дни. Во-первых, это шок и растерянность», - написал он. В комментариях отец погибшей девушки написал эмоциональное сообщение, в том числе со словами: «Я пойду за тобой в ад».
16 января президиум генсовета «Единой России» в связи с ДТП исключил Баира Жамбалова из партии и снял с должности секретаря бурятского отделения партии ЕР. 5 марта стало известно, что Жамбалов написал заявление о досрочном сложении полномочий заместителя председателя Народного Хурала по собственному желанию.