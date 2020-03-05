Баир Жамбалов уходит с поста вице-спикера Хурала Бурятии

Баир Жамбалов досрочно покидает пост заместителя председателя Народного Хурала Бурятии. Он написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.
Об этом стало известно сегодня в начале сессии Народного Хурала. Сперва депутат Лариса Крутиян предложила внести в повестку вопрос о создании специальной комиссии по вопросу досрочного ухода Баира Жамбалова с поста вице-спикера. Председатель парламента Владимир Павлов сообщил в ответ, что в этот нет необходимости.
- Поступило заявление от Жамбалова о сложении полномочий, он сам написал заявление, - сообщил Владимир Павлов.
Отметим, пока Баир Жамбалов ещё числится вице-спикером.
Напомним, 5 января в Прибайкальском районе Бурятии на дороге возле села Батурино «Лэнд Крузер Прадо», на котором ездит вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов (машина зарегистрирована на его родственника) сбил 17-летнюю девушку. Она скончалась от полученных травм. Спустя несколько часов в полицию явился улан-удэнский бизнесмен, друг Баира Жамбалова Галуст Пилосян. Он заявил, что был за рулём внедорожника, так как они с Жамбаловым решили поменяться в тот день машинами.
Пилосян находится под подпиской о невыезде – под стражу его не стали брать из-за проблем со здоровьем, наличия детей и положительной характеристики. Следствие проверяет, кто на самом деле был за рулём автомобиля в тот день.
Сам Баир Жамбалов прокомментировал трагедию спустя несколько дней. «Хочется все вернуть, отмотать время назад… К сожалению так не бывает. Это невосполнимая утрата для родных и близких! Прошу понять мое молчание в эти дни. Во-первых, это шок и растерянность», - написал он. В комментарии пришёл и отец погибшей девушки, написавший эмоциональное сообщение, в том числе со словами: «Я пойду за тобой в ад».
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к водителям с просьбой предоставить видео с регистратора, на которых видны водители «Лэнд Крузера» или «Туарега» (за рулём которого, как утверждается, был Жамбалов). Вознаграждение обещано в 100 тысяч рублей.
16 января президиум генсовета «Единой России» в связи с ДТП исключил Баира Жамбалова из партии и снял с должности секретаря бурятского отделения партии ЕР.
Баир Жамбалов родился 11 сентября 1965 года в селе Тэгда Хоринского района Бурятии. В 1987 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-организатор сельскохозяйственного производства, в 2012 годуу - магистратуру Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления по специальности «менеджмент».
Начинал трудовую деятельность с 1987 года по профессии в совхозе «Курбинский» Хоринского района, работал главным экономистом.
С 2000 по 2003 годы - председатель СПК «Курбинский».
С 2003 по 2012 годы - глава Хоринского района.
С 2012 по 2018 годы - заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам территориального развития.
В сентябре 2018 года избрался в Народный Хурал Бурятии по одномандатному округу №28 (часть Хоринского, Кижингинского и Заиграевского районов). Занял должность заместителя председателя Хурала.
В ноябре 2018 года был избран секретарём Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия». Освобождён от этого поста в январе 2019-го.