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На дорогу в «сотых» кварталах Улан-Удэ потратят 105 млн

На дорогу в «сотых» кварталах Улан-Удэ потратят 105 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Дорогу обещают сделать до конца года

Мэр Улан-Удэ утвердил проект строительства автодороги от 102 до 118 микрорайонов. Градоначальник подписал распоряжение, которым утвердил проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта - автомобильной дороги от 102 до 118 мкрн в Октябрьском районе.

- Это необходимо для корректировки проектной документации на строительство объекта, которая продлится до 1 мая, - пояснили в городском комитете по архитектуре и градостроительству.

Строительство автодороги от 102 до 118 мкрн, протяжённостью 1,6 км, начнётся в этом году. Сейчас она является гравийной.

Строительство будет вестись за счёт средств муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и развитие дорожной сети в Улан-Удэ». На эти цели планируется направить более 105 миллионов рублей, в том числе свыше 103 млн рублей - из федерального бюджета и более 2 млн рублей – из республиканского.

В рамках строительных работ также будет осуществляться устройство пешеходных тротуаров, остановочных карманов, мероприятия по водоотведению, освещению, обеспечению безбарьерной среды на дороге.

Дорога будет сдана в эксплуатацию до конца этого года, сообщили в комитете по строительству администрации.

строительство дороги
 
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