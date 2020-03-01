В Улан-Удэ прошли масленичные гуляния





Традиционные атрибуты народного празднования последнего дня Масленицы - чучело, забавы, гулянья, блины были представлены и в красочной программе Этнографического музея народов Забайкалья.













В воскресенье, 1 марта, жители и гости Улан-Удэ смогли участвовать в масляничных гуляниях на площади Советов. Гуляния посетил и глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.Центральная площадь города превратилась в широкую раздольную ярмарку, на которой можно было приобрести различные лакомства, сувениры, угоститься блюдами национальной кухни и вкуснейшими блинами с разнообразными начинками. Гостей и жителей города встречали солнечные скоморохи и коробейники.Работали интерактивные анимационные площадки с древнерусскими забавами: перетягивание каната, бег в мешках, бой подушками, петрушкин театр и медвежья потеха. Самые сильные гости праздника приняли участие в конкурсах метание мешка и поднятие гири. Свое творчество представили коллективы культурно-досуговых учреждений города.- Уважаемые земляки, всех с праздником! С Масленицей! Сегодня у нас весна пришла с нашим праздником. Но, конечно, сегодня еще Прощеное воскресенье. Так что, уважаемые земляки, простите меня! Если что не смог, что не доделал - буду стараться! С праздником! И всего самого хорошего! - поздравил всех собравшихся глава республики Алексей Цыденов.В этот день гости праздника увидели концертные программы ансамблей «Сибирский сувенир», «Истоки», «Алтан Булаг», «Раздолье», «Лотос», «Уряал», «Живица».Можно было принять участие в различных конкурсах, забавах, в ярком огненном шоу. Особо зрелищным стал конкурс по взятию ледового столба. Каждые 20 минут для гостей проводились розыгрыши призов. 2020 блинами с разными начинками, душистым чаем с медом и вареньем угостили гостей праздника.Кульминацией праздника Масленицы на обеих площадках стало сжигание соломенного чучела.