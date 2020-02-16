Борцы Бурятии завоевали 4 золота на чемпионате России среди глухих

Общество, Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

Также в копилке у сборной республики 2 серебра, 1 бронза



Завершился чемпионат России по вольной борьбе среди глухих в городе Владимир.



В чемпионате участвовали около 120 спортсменов из 22 регионов.



Сборная команда Бурятии показала отличные результаты. Чемпионами России стали Бальжи-Нима Раднаев в категории 57 кг, Даба Цырендоржиев в категории 61 кг, Сергей Евтюгин в категории 65 кг, и в категории 79 кг – Александр Цоктоев.



Серебро завоевали Руслан Торпинкеев в категории 61 кг и Николай Капустин в категории 79 кг.



Бронзовым призёром стал Баир Женаев (65 кг).



В общекомандном зачёте наши спортсмены заняли первое место, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.

