Также в копилке у сборной республики 2 серебра, 1 бронза
Завершился чемпионат России по вольной борьбе среди глухих в городе Владимир.
В чемпионате участвовали около 120 спортсменов из 22 регионов.
Сборная команда Бурятии показала отличные результаты. Чемпионами России стали Бальжи-Нима Раднаев в категории 57 кг, Даба Цырендоржиев в категории 61 кг, Сергей Евтюгин в категории 65 кг, и в категории 79 кг – Александр Цоктоев.
Серебро завоевали Руслан Торпинкеев в категории 61 кг и Николай Капустин в категории 79 кг.
Бронзовым призёром стал Баир Женаев (65 кг).
В общекомандном зачёте наши спортсмены заняли первое место, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.
Борцы Бурятии завоевали 4 золота на чемпионате России среди глухих
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