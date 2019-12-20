Фильм вызвал большой интерес у осуждённых подростков
В Улан-Удэ несовершеннолетние осуждённые, состоящие на учёте в УИИ УФСИН по Бурятии, посмотрели фильм «По совести», снятый бурятской кинокомпанией «Asia Films».
После просмотра состоялось обсуждение фильма с председателем союза кинематографистов Бурятии Артёмом Бурловым и психологом центра диагностики и консультирования Светланой Прокопьевой.
Фильм очень заинтересовал подростков, многие задавали вопросы. В конце обсуждения Артём Бурлов пригласил подростков написать истории и стать героями новых фильмов, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», по сюжету фильма, главный герой оказывается в колонии. Там ему предстоит серьёзное испытание на прочность характера. Подросток в фильме имеет свою точку зрения на всё происходящее в стране, в обществе. У него возникает сложный внутренний конфликт — герою предстоит сделать выбор: что же ему важней, совесть или убеждения.
В Улан-Удэ подростки, состоящие на учёте, посмотрели фильм «По совести»
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