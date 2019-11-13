Транспортный налог для физлиц снизят вдвое в Иркутской области

Это касается автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил



Ставки транспортного налога для автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил в Иркутской области будут снижены в два раза с 2020 года. Также с нового года будет введена нулевая ставка для электромобилей и льготы для автомобилей, которые ездят на компримированном природном газе. Инициатором изменений выступил губернатор региона Сергей Левченко. Изменения регионального закона «О транспортном налоге» уже приняты в первом чтении областного законодательного собрания, второе состоится 20 ноября.



Инициатива о понижении налога для физлиц, у которых есть личные автомобили мощностью меньше 150 лошадиных сил, впервые прозвучала в послании губернатора в 2018 году. Льгота предусматривает снижение налога в два раза. Таким образом, ставка по налогу на транспортные средства малой мощности в Иркутской области станет самой низкой по Сибирскому федеральному округу.



- Необходимы меры по снижению для населения Приангарья последствий скачка цен на бензин. Это событие, произошедшее в прошлом году, отрицательно воспринято людьми, оно буквально «ударило по карману» большинства жителей региона. Регулирование цен на моторное топливо – федеральная прерогатива. У региона нет для этого необходимых налоговых и иных рычагов. Однако это не значит, что мы ничего не можем сделать – напротив, у нас есть возможность смягчить негативный эффект от роста цен. Если не полностью, то частично, – отметил Сергей Левченко.



В Иркутской области по состоянию на 1 января 2018 года в собственности физических лиц находилось 665 тысяч легковых автомобилей, из них 83% – с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

