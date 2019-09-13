Коренные народы Севера Иркутской области соберутся на фестиваль

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

После фестиваля состоится флешмоб «Ёхор на Ангаре»



VI областной фестиваль коренных малочисленных народов Севера Иркутской области «Северный Аргиш – 2019» пройдёт 14 сентября в Иркутске. Мероприятие начнётся в 12:00 на острове Юность.



«Северный Аргиш» – это уникальная возможность насладиться самобытной культурой, национальными традициями коренных малочисленных народов Севера. В фестивале принимают участие национально-культурные центры, ассоциации и автономии, семейно-родовые общины, творческие мастерские, фольклорные коллективы, ансамбли, солисты-исполнители и другие.



В программе фестиваля зрители могут насладиться конкурсами:

- «Эхо тайги» – народные песни и музыкальные произведения на национальных инструментах народов Севера;

- «Легенды предков» – фольклорные и театрализованные представления, сказания, предания и легенды народов Севера;

- «В движении бубна» – традиционные танцевальные композиции народов Севера;

- «Северный сувенир» – изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства народов Севера.



После фестиваля зрители, участники и все желающие могут принять участие во флешмобе «Ёхор на Ангаре», который состоится здесь же на острове Юность в 18:00. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.



Возрастное ограничение 6+