После фестиваля состоится флешмоб «Ёхор на Ангаре»
VI областной фестиваль коренных малочисленных народов Севера Иркутской области «Северный Аргиш – 2019» пройдёт 14 сентября в Иркутске. Мероприятие начнётся в 12:00 на острове Юность.
«Северный Аргиш» – это уникальная возможность насладиться самобытной культурой, национальными традициями коренных малочисленных народов Севера. В фестивале принимают участие национально-культурные центры, ассоциации и автономии, семейно-родовые общины, творческие мастерские, фольклорные коллективы, ансамбли, солисты-исполнители и другие.
В программе фестиваля зрители могут насладиться конкурсами:
- «Эхо тайги» – народные песни и музыкальные произведения на национальных инструментах народов Севера;
- «Легенды предков» – фольклорные и театрализованные представления, сказания, предания и легенды народов Севера;
- «В движении бубна» – традиционные танцевальные композиции народов Севера;
- «Северный сувенир» – изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства народов Севера.
После фестиваля зрители, участники и все желающие могут принять участие во флешмобе «Ёхор на Ангаре», который состоится здесь же на острове Юность в 18:00. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
Возрастное ограничение 6+
Коренные народы Севера Иркутской области соберутся на фестиваль
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