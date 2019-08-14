Водители УФСИН Бурятии соревновались в мастерстве управления КамАЗ









Заместитель начальника Управления, полковник внутренней службы Алексей Кочетов поздравил водителей с профессиональным праздником, пожелал дальнейшего профессионального роста и вручил победителям дипломы.

Все участники продемонстрировали высокий класс выполнения сложнейших упражнений, подтвердив, что в конкурсе участвуют настоящие профессионалы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

Заместитель начальника Управления, полковник внутренней службы Алексей Кочетов поздравил водителей с профессиональным праздником, пожелал дальнейшего профессионального роста и вручил победителям дипломы.Все участники продемонстрировали высокий класс выполнения сложнейших упражнений, подтвердив, что в конкурсе участвуют настоящие профессионалы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

В Улан-Удэ ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы провели конкурс профессионального мастерства среди водителей, работающих в учреждениях УФСИН России по Бурятии.Лучшие водители от каждого подразделения соревновались в знании правил дорожного движения и мастерстве управления автомобилем КамАЗ». Участники показали свои знания как в теоретической подготовке, так и в практических навыках управления грузовым транспортным средством.Выполнили упражнения «Въезд в бокс (гараж)», «Змейка», «Парковка», «Колея» все упражнения выполнялись участниками передним и задним ходом.По итогам всех испытаний первое место в конкурсе занял Денис Власов, на втором месте – Батор Цырендоржиев, на третьем – Максим Власов.