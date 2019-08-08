В Бурятии пассажирка такси украла телефон

Возбуждено уголовное дело



В конце мая жительница села Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии заявила о краже телефона. Она сообщила, что возвращалась домой на такси, где на сиденье забыла свой сотовый. В поисках гаджета она связалась с водителем, но мобильный так и не нашла. Ущерб составил четыре тысячи рублей.



Полицейские установили подозреваемую. Ею оказался 36-летняя пассажирка, воспользовавшаяся услугами такси вслед за потерпевшей.



- Гражданка призналась, что забрала чужой телефон, а после отдала для пользования брату. Тот, в свою очередь, продал его и на вырученные деньги приобрёл спиртное, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские установили покупателя украденного. Мобильный телефон изъяли.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.