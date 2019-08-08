Возбуждено уголовное дело
В конце мая жительница села Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии заявила о краже телефона. Она сообщила, что возвращалась домой на такси, где на сиденье забыла свой сотовый. В поисках гаджета она связалась с водителем, но мобильный так и не нашла. Ущерб составил четыре тысячи рублей.
Полицейские установили подозреваемую. Ею оказался 36-летняя пассажирка, воспользовавшаяся услугами такси вслед за потерпевшей.
- Гражданка призналась, что забрала чужой телефон, а после отдала для пользования брату. Тот, в свою очередь, продал его и на вырученные деньги приобрёл спиртное, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейские установили покупателя украденного. Мобильный телефон изъяли.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
В Бурятии пассажирка такси украла телефон
Общество, Фото:
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