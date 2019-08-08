 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Августа

07 Августа

Популярное

В Бурятии пассажирка такси украла телефон

В Бурятии пассажирка такси украла телефон
Общество,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

В конце мая жительница села Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии заявила о краже телефона. Она сообщила, что возвращалась домой на такси, где на сиденье забыла свой сотовый. В поисках гаджета она связалась с водителем, но мобильный так и не нашла. Ущерб составил четыре тысячи рублей.

Полицейские установили подозреваемую. Ею оказался 36-летняя пассажирка, воспользовавшаяся услугами такси вслед за потерпевшей.

- Гражданка призналась, что забрала чужой телефон, а после отдала для пользования брату. Тот, в свою очередь, продал его и на вырученные деньги приобрёл спиртное, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские установили покупателя украденного. Мобильный телефон изъяли.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Актёр Дмитрий Певцов тонул в ледяном Байкале без дублёра
Актёр Дмитрий Певцов тонул в ледяном Байкале без дублёра
Общество, 08.08.2019
На озере завершились съёмки короткометражной ленты. ВИДЕО
В Бурятии тушат 8 лесных пожаров
В Бурятии тушат 8 лесных пожаров
Общество, 08.08.2019
В ликвидации задействовано более трёхсот человек 
В Улан-Удэ обсудили вопросы профессионального выгорания
В Улан-Удэ обсудили вопросы профессионального выгорания
Общество, 08.08.2019
В городе продолжается проекта «Зри в корень»
В Улан-Удэ начался фестиваль городских экскурсий
В Улан-Удэ начался фестиваль городских экскурсий
Общество, 08.08.2019
Жителям и гостям Бурятии гиды расскажут всё о городе
Попавший в список Forbes уроженец Улан-Удэ стал почётным гражданином Екатеринбурга
Попавший в список Forbes уроженец Улан-Удэ стал почётным гражданином Екатеринбурга
Общество, 08.08.2019
Дмитрию Пумпянскому скоро вручат официальные атрибуты звания
В Бурятии пассажирка такси украла телефон
В Бурятии пассажирка такси украла телефон
Общество, 08.08.2019
Возбуждено уголовное дело 
В Улан-Удэ плотник оказался вором
В Улан-Удэ плотник оказался вором
Общество, 08.08.2019
Злоумышленник скрывался от следствия 
В Улан-Удэ косят траву после дождей
В Улан-Удэ косят траву после дождей
Общество, 08.08.2019
В работе задействовано 13 человек 
Жительница Улан-Удэ продала за 6 тысяч персональные данные абонентов
Жительница Улан-Удэ продала за 6 тысяч персональные данные абонентов
Общество, 08.08.2019
Она работала специалистом оператора сотовой связи
В Бурятии сегодня дождливо
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, 08.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 августа по республике местами небольшие кратковременные дожди, грозы
На Байкале стартовала летняя школа КВН
На Байкале стартовала летняя школа КВН
Общество, 07.08.2019
Иркутская молодёжь учится у кавээнщиков теории шутки и актёрскому мастерству
В Бурятии проведут цветочный конкурс среди пенсионеров
В Бурятии проведут цветочный конкурс среди пенсионеров
Общество, 07.08.2019
Он состоится 31 августа в городе Кяхте
В Агинском округе поздравили с золотой свадьбой пару с 55 потомками
В Агинском округе поздравили с золотой свадьбой пару с 55 потомками
Общество, 07.08.2019
В семье юбиляров 9 детей, 27 внуков и 19 правнуков

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^