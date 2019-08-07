За кубок победителя будут бороться 10 команд
Первый международный гастрономический фестиваль «Baikal Grill Fest» состоится в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района 17 августа.
- За кубок победителя будут бороться 10 команд в номинациях «Рыба» и «Мясо». Чемпиона с помощью слепого судейства определит международное жюри во главе с Томасом Гуглером - президентом Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров Worldchefs WACS, - сообщают организаторы.
Гостей фестиваля ждут гастрономические мастер-классы, дегустации, конкурсы, ярмарка, выступления артистов, сюрпризы.
В Бурятии пройдёт гастрономический фестиваль «Baikal Grill Fest»
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