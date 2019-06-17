Всего погоны получили более 40 офицеров
В Иркутской области состоялось вручение первых специальных званий молодым офицерам полиции. Более сорока молодых офицеров собрались в ГУ МВД России по Иркутской области и в территориальных отделах полиции Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Братска, поселков Бохан и Залари, чтобы получить из рук руководителей свои первые офицерские погоны.
Генерал-майор полиции Геннадий Корниенко, вручая погоны, отметил, что присвоение первого специального звания — это знаковое событие, оно остаётся в памяти на долгие годы службы.
- Я выражаю надежду, что вы будете достойно нести службу на благо нашего государства, – отметил руководитель полиции.
С начала этого года после прохождения испытательного срока получили свои первые в жизни погоны и приступили к служебным обязанностям 225 молодых сотрудников. Большинство из них несут службу в подразделениях по охране общественного порядка, участковых уполномоченных полиции, следствии, дознании и ПДН, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области молодым полицейским вручили погоны
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Через неделю состоится форум «Армия-2019»
Всего погоны получили более 40 офицеров
Поклониться Белому старцу можно в Еравнинском районе
Сегодня газон высаживается на улице Бабушкина около дома № 27
Вниманию зрителей и жюри было представлено 12 номеров
На праздник можно прийти одному, со своей второй половинкой или всей семьёй
Синоптики прогнозируют усиление ветра и ливни
Конечная остановка будет в 140 квартале
Пара едет на заработки в Сочи
С 2011 года в поликлинике № 6 создавалась система менеджмента качества (СМК), гармонизированная с требованиями международного стандарта ISO 9001
На улице Боевой стартовал капитальный ремонт ливневой канализации
Была проверена работа современной специальной аппаратуры, открытых и закрытых каналов связи
Таковы результаты шуточного опроса на вопрос «Какая валюта в Бурятии» (видео)
Лидирует фестиваль «МИР Сибири» в посёлке Шушенское Красноярского края
В центре Читы было развёрнуто несколько спортивных площадок