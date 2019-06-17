В Иркутской области молодым полицейским вручили погоны

Всего погоны получили более 40 офицеров



В Иркутской области состоялось вручение первых специальных званий молодым офицерам полиции. Более сорока молодых офицеров собрались в ГУ МВД России по Иркутской области и в территориальных отделах полиции Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Братска, поселков Бохан и Залари, чтобы получить из рук руководителей свои первые офицерские погоны.



Генерал-майор полиции Геннадий Корниенко, вручая погоны, отметил, что присвоение первого специального звания — это знаковое событие, оно остаётся в памяти на долгие годы службы.



- Я выражаю надежду, что вы будете достойно нести службу на благо нашего государства, – отметил руководитель полиции.



С начала этого года после прохождения испытательного срока получили свои первые в жизни погоны и приступили к служебным обязанностям 225 молодых сотрудников. Большинство из них несут службу в подразделениях по охране общественного порядка, участковых уполномоченных полиции, следствии, дознании и ПДН, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

