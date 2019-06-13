Любительские труппы примут участие в фестивале «Хроники исчезающих деревень»
В Бурятии состоится Байкальский Межрегиональный фестиваль-конкурс студенческих и любительских театральных коллективов «Хроники исчезающих деревень». Цель мероприятия – не только создать условия для обмена опытом среди любительских театров и выявить новые талантливые коллективы, но и привлечь внимание общественности к проблеме исчезающих деревень. Художественный руководитель и автор проекта известный режиссёр Олег Юмов.
В фестивале примут участие любительские театральные коллективы и студенческие любительские театральные коллективы ссузов и вузов. Они будут состязаться в трёх номинациях: «Моноспектакль» (вербатим), «Спектакль» (тема связанная с деревней, местом проживания конкурсантов: «Мифы и легенды», «История происхождения деревни», «Исторические личности») и «Студенческие коллективы».
Прежде всего, фестиваль предоставит платформу для спектаклей в жанре документального театра. Документальный театр или вербатим – это вид театрального представления, основанного не на вымысле, а на реальном факте: документе или диалоге. Для этого до середины июля будут проведены творческие экспедиции по деревням. В состав экспедиции войдут журналисты, кинодокументалисты, фотографы, художники. В рамках экспедиций пройдут встречи с очевидцами, знатоками истории и культуры. Затем по собранному материалу будут созданы пьесы и состоятся репетиции моноспектаклей.
Поздно осенью на заключительном этапе фестиваля будут проведены церемонии открытия и закрытия; показы спектаклей; документального фильма; мастер-классы; творческая лаборатория; встречи с драматургами, режиссёрами, людьми, которые стали прототипами героев пьес; выставка работ художников и фотографов.
В Бурятии театры расскажут об исчезающих деревнях
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