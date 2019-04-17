17 Апреля

16 Апреля

Популярное

В Бурятии завершился чемпионат по спортивному ориентированию

В Бурятии завершился чемпионат по спортивному ориентированию
Общество, 
В соревнованиях приняли участие 420 ориентировщиков

14 апреля в Улан-Удэ в центре активного отдыха «Снежинка» состоялись чемпионат и первенство Бурятии по спортивному ориентированию «Багульник 2019». В соревнованиях приняли участие 420 ориентировщиков из 10 районов Бурятии и Улан-Удэ, а также ориентировщица из Красноярска - Дарья Шупикова, участница соревнований по лыжному ориентированию на Зимней Универсиаде 2019 в Красноярске.

На соревнованиях выявили сильнейших спортсменов регионов и кандидатов в спортивную сборную команду Бурятии для участия в первенстве федерального округа и России.

Так, золото в сильнейшей мужской группе старше 21 года завоевал Василий Гордеев с результатом 32 минуты 35,9 секунд. Серебром отличился Сергей Оленников с результатом 32 минуты 42,4 секунды. Бронзовую медаль заслужил Булат Цыренжапов. Он преодолел дистанцию 4,9 км за 33 минуты 12,1 секунду.

В сильнейшей женской группе старше 21 года золотую медаль взяла Евгения Юрьева. Она преодолела дистанцию в 4,1 км за 37 минут. Серебро в этой группе завоевала Мария Сосова с результатом 38 минут 3,1 секунда. Бронзу вырвала у Дарьи Шупиковой Ирина Житомирская. Её результат – 39 минут и одна десятая секунды.

Среди юниоров старше 18 лет лучшие результаты показали и завоевали золотые медали Солбон Лхасарунов и Татьяна Сутурина. Солбон преодолел неизвестную дистанцию протяжённостью в 4,1 км за 33 минуты 3,6 секунды. Татьяна пробежала свою дистанцию в 3,3 км за 31 минуту 43,3 секунды. Серебро завоевали в своих группах юниоры Игорь Леонов и Инна Розвезевва. Бронзу взяли Цырен Цыбжитов и Елизавета Каргапольцева.

спорт спортивное ориентирование чемпионат Бурятии
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье по тревоге подняли две тысячи мотострелков
В Забайкалье по тревоге подняли две тысячи мотострелков
Общество, 17.04.2019
Военнослужащие сдадут контрольную проверку за зимний период обучения
В Бурятии завершился чемпионат по спортивному ориентированию
В Бурятии завершился чемпионат по спортивному ориентированию
Общество, 17.04.2019
В соревнованиях приняли участие 420 ориентировщиков
В улан-удэнской колонии Улан-Удэ декорировали пасхальные яйца
В улан-удэнской колонии Улан-Удэ декорировали пасхальные яйца
Общество, 17.04.2019
Осуждённые научились декорировать их бисером, макаронными изделиями, крупой
Новая школа в пригороде Улан-Удэ будет состоять из восьми блоков
Новая школа в пригороде Улан-Удэ будет состоять из восьми блоков
Общество, 17.04.2019
Школу планируется завершить уже в декабре 2019 года
Военные инженеры из Бурятии стали третьими
Военные инженеры из Бурятии стали третьими
Общество, 17.04.2019
Лучшими стали представители Хабаровского края
Уроженка Бурятии, живущая в США, сняла на Байкале фильм
Уроженка Бурятии, живущая в США, сняла на Байкале фильм
Общество, 17.04.2019
В основу короткометражного фильма легла старинная легенда  
«10 000 шагов к жизни» делают жители Бурятии
«10 000 шагов к жизни» делают жители Бурятии
Общество, 17.04.2019
Один из этапов акции прошёл в Хоринском районе
В Улан-Удэ без воды останутся 7 пожарных гидрантов и частный сектор
В Улан-Удэ без воды останутся 7 пожарных гидрантов и частный сектор
Общество, 17.04.2019
Ремонтные работы запланированы на весь день
Одна из крупнейших школ Улан-Удэ получит пристрой
Одна из крупнейших школ Улан-Удэ получит пристрой
Общество, 17.04.2019
«Ничто не сможет помешать», - заверяют власти города
Бурятский митрополит: «За 10 лет сделал роскошный подарок – зимние ботинки»
Бурятский митрополит: «За 10 лет сделал роскошный подарок – зимние ботинки»
Общество, 17.04.2019
Глава Бурятской митрополии отреагировал на слухи о якобы огромной зарплате
Улан-удэнцы более 5 часов оставались без воды
Улан-удэнцы более 5 часов оставались без воды
Общество, 17.04.2019
Под отключение попали 9 домов
В Улан-Удэ сегодня без осадков
В Улан-Удэ сегодня без осадков
Общество, 17.04.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 апреля по республике днём местами небольшой мокрый снег

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^