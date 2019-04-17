В Бурятии завершился чемпионат по спортивному ориентированию

В соревнованиях приняли участие 420 ориентировщиков



14 апреля в Улан-Удэ в центре активного отдыха «Снежинка» состоялись чемпионат и первенство Бурятии по спортивному ориентированию «Багульник 2019». В соревнованиях приняли участие 420 ориентировщиков из 10 районов Бурятии и Улан-Удэ, а также ориентировщица из Красноярска - Дарья Шупикова, участница соревнований по лыжному ориентированию на Зимней Универсиаде 2019 в Красноярске.



На соревнованиях выявили сильнейших спортсменов регионов и кандидатов в спортивную сборную команду Бурятии для участия в первенстве федерального округа и России.



Так, золото в сильнейшей мужской группе старше 21 года завоевал Василий Гордеев с результатом 32 минуты 35,9 секунд. Серебром отличился Сергей Оленников с результатом 32 минуты 42,4 секунды. Бронзовую медаль заслужил Булат Цыренжапов. Он преодолел дистанцию 4,9 км за 33 минуты 12,1 секунду.



В сильнейшей женской группе старше 21 года золотую медаль взяла Евгения Юрьева. Она преодолела дистанцию в 4,1 км за 37 минут. Серебро в этой группе завоевала Мария Сосова с результатом 38 минут 3,1 секунда. Бронзу вырвала у Дарьи Шупиковой Ирина Житомирская. Её результат – 39 минут и одна десятая секунды.



Среди юниоров старше 18 лет лучшие результаты показали и завоевали золотые медали Солбон Лхасарунов и Татьяна Сутурина. Солбон преодолел неизвестную дистанцию протяжённостью в 4,1 км за 33 минуты 3,6 секунды. Татьяна пробежала свою дистанцию в 3,3 км за 31 минуту 43,3 секунды. Серебро завоевали в своих группах юниоры Игорь Леонов и Инна Розвезевва. Бронзу взяли Цырен Цыбжитов и Елизавета Каргапольцева.



