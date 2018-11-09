Забайкалка фиктивно прописала иностранца

Женщину оштрафовали на 100 тысяч рублей
В Забайкалье женщина по просьбе своего знакомого киргиза поставила его на учёт в своей квартире. При этом жильё, в котором она проживала с семьёй, для временного пребывания мужчине она не предоставила.
Вину свою женщина не признавала, утверждая, что иностранец в действительности проживал у неё в квартире после постановки его на учёт.
В суде забайкалке огласили обвинительный приговор с назначением штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщает прокуратура Забайкальского края.
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