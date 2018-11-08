За неделю в Бурятию завезли больше 200 тонн мяса

Нарушений не было выявлено
За неделю через станцию Заудинский в Бурятию поступило 4565 тонн продукции животного происхождения. Сотрудники пропуска с 1 по 8 ноября проконтролировали выгрузку больше четырёх тысяч тонн кормов для сельскохозяйственных животных.
Досмотрено почти 163 тонны мяса и мясопродуктов отечественного производства и почти 50 тонн мяса импортного производства.
Проконтролировали перевозку 10 тонн свежемороженой рыбы импортного производства. Среди продукции: две тонны из Вьетнама, 6 тонн из Гренландии и две тонны из Чили.
За указанный период в Бурятию поступило 118 тонн конины в четвертинах и почти 40 тонн блочной говядины из Монголии.
Нарушений не выявлено, сообщают в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия.
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