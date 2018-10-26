В Бурятии прочитают произведения поморского сказочника



30 октября в Архангельской области и других регионах страны пройдёт ежегодная всероссийская акция «Читаем Шергина вместе». Инициатором мероприятия выступила Соломбальская библиотека №5 имени Бориса Шергина, сообщает пресс-служба министерства культуры области.



В акции примут участие библиотеки, детские сады, школы и музеи. О своём желании участвовать заявили 333 учреждения из 38 регионов России.



В акции примут участие Московская, Рязанская, Ивановская, Курганская, Челябинская, Белгородская, Тверская, Липецкая, Воронежская, Брянская, Иркутская, Свердловская, Кировская, Саратовская, Амурская, Липецкая, Псковская, Мурманская, Воронежская, Челябинская, Калининградская, Владимирская, Сахалинская, Волгоградская, Самарская области, Краснодарский край, Приморский край, Красноярский край, Ставропольский край, Алтайский край, Пермский край, Карелия, Коми, Бурятия, Марий Эл, Башкортостан и Татарстан.



Во время акции участники прочитают вслух лучшие произведения нашего талантливого земляка Бориса Шергина.



– Перечитывая произведения поморского сказочника, современные россияне открывают для себя красоту подлинного, живого русского слова, русской природы, русской жизни, – говорит главный библиотекарь сектора по краеведческой работе центральной городской библиотеки имени Ломоносова Татьяна Рудная.

