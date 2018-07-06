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В Бурятии танкисты занимаются подводным плаванием

В Бурятии танкисты занимаются подводным плаванием
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На вододромах в Бурятии около 400 военнослужащих завершили занятия по форсированию водных преград

В ходе занятий экипажи танков Т-72Б1 выполнили сложнейшее упражнение боевой подготовки – подводное вождение.

При прохождении водной преграды танкисты экипировались в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления.

Помимо этого, военнослужащие технических подразделений отработают задачи по эвакуации экипажей и техники из-под воды при возникновении нештатной ситуации.

Для допуска к вождению под водой личный состав прошёл курс легководолазной подготовки.

В ходе выполнения нормативов экипажи танков оборудуют боевые машины специальными воздуховодами. А механики-водители преодолевают искусственную водную преграду шириной более 60 и глубиной до 4 метров, ориентируясь по приборам, не допуская остановок и резких поворотов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 
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