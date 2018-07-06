В Бурятии танкисты занимаются подводным плаванием

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На вододромах в Бурятии около 400 военнослужащих завершили занятия по форсированию водных преград



В ходе занятий экипажи танков Т-72Б1 выполнили сложнейшее упражнение боевой подготовки – подводное вождение.



При прохождении водной преграды танкисты экипировались в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления.



Помимо этого, военнослужащие технических подразделений отработают задачи по эвакуации экипажей и техники из-под воды при возникновении нештатной ситуации.



Для допуска к вождению под водой личный состав прошёл курс легководолазной подготовки.



В ходе выполнения нормативов экипажи танков оборудуют боевые машины специальными воздуховодами. А механики-водители преодолевают искусственную водную преграду шириной более 60 и глубиной до 4 метров, ориентируясь по приборам, не допуская остановок и резких поворотов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

