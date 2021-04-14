 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 апреля

13 апреля

Популярное

В Бурятии уничтожили куриное филе без документов

В Бурятии уничтожили куриное филе без документов
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Нарушителя оштрафовали на три тысячи рублей

Во время проведения внеплановой проверки индивидуального предпринимателя в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии Россельхознадзор выявил нарушение ветеринарного законодательства.

Установлено, что на хранении находилось мясо цыплят-бройлеров филе бедра без кожи замороженное 7,5 кг без ветеринарных сопроводительных документов. Таким образом невозможно подтвердить ветеринарно-санитарную безопасность продукции.

В ФГИС «Меркурий» ветеринарные сопроводительные документы не оформлены.

Возбуждено дело об административном нарушении, наложен штраф на 3000 рублей. Продукция утилизирована, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.


Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии уничтожили куриное филе без документов
В Бурятии уничтожили куриное филе без документов
Бизнес, 14.04.2021
Нарушителя оштрафовали на три тысячи рублей
Рестораторам Бурятии пригрозили возвратом ограничительных мер
Рестораторам Бурятии пригрозили возвратом ограничительных мер
Бизнес, 13.04.2021
Специалисты считают, что рост заболеваемости ковидом среди подростков связан с общепитом
В улан-удэнской гостинице обокрали спящего постояльца
В улан-удэнской гостинице обокрали спящего постояльца
Бизнес, 12.04.2021
Во время кражи во всей гостинице не было света
В Улан-Удэ решили «осовременить» киоски
В Улан-Удэ решили «осовременить» киоски
Бизнес, 11.04.2021
Собственник киосков должны согласовывать их внешний вид
В Бурятии составили протокол на таксиста без маски
В Бурятии составили протокол на таксиста без маски
Бизнес, 09.04.2021
Подростков, ехавших без маски, наказывать не стали
В Бурятии кафе и рестораны нарушают запрет на танцы
В Бурятии кафе и рестораны нарушают запрет на танцы
Бизнес, 09.04.2021
«В дневное время одних штрафуют за отсутствие масок и дезинфекции, а другие в ночное время не соблюдают правила»
Сбер представил подписку СберПрайм+
Сбер представил подписку СберПрайм+
Бизнес, 09.04.2021
О новом флагманском продукте рассказал глава Сбербанка
В Бурятии предложили создать стратегический запас масок
В Бурятии предложили создать стратегический запас масок
Бизнес, 08.04.2021
Бизнесмен предложил готовиться на случай третьей волны коронавируса
Крепкий алкоголь предлагают продавать только в спецмагазинах
Бизнес, 08.04.2021
В России разрабатывают новую антиалкогольную госполитику
В Улан-Удэ уничтожили центнер санкционных фруктов
В Улан-Удэ уничтожили центнер санкционных фруктов
Бизнес, 08.04.2021
Яблоки и груши уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов
В Улан-Удэ бизнесвумен оштрафовали за контрафактные куклы
В Улан-Удэ бизнесвумен оштрафовали за контрафактные куклы
Бизнес, 08.04.2021
Представитель компании L.O.L. указал, что не передавал кому-либо прав на товарные знаки
В Улан-Удэ аннулировали закупку БСМП на 22 млн
В Улан-Удэ аннулировали закупку БСМП на 22 млн
Бизнес, 07.04.2021
Техническое задание на закупку медтехники ограничивало количество участников торгов
В Бурятии бывший инструктор отсудил у автошколы 116 тысяч
В Бурятии бывший инструктор отсудил у автошколы 116 тысяч
Бизнес, 07.04.2021
Автошкола выплатила долг после ареста компьютеров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^