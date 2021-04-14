В Бурятии уничтожили куриное филе без документов

Нарушителя оштрафовали на три тысячи рублей
Во время проведения внеплановой проверки индивидуального предпринимателя в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии Россельхознадзор выявил нарушение ветеринарного законодательства.
Установлено, что на хранении находилось мясо цыплят-бройлеров филе бедра без кожи замороженное 7,5 кг без ветеринарных сопроводительных документов. Таким образом невозможно подтвердить ветеринарно-санитарную безопасность продукции.
В ФГИС «Меркурий» ветеринарные сопроводительные документы не оформлены.
Возбуждено дело об административном нарушении, наложен штраф на 3000 рублей. Продукция утилизирована, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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Бизнес, Фото:
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