Маршрутчики в Улан-Удэ просят о тарифе «хотя бы в 25 рублей»

Перевозчики заявили, что себестоимость проезда составляет 65 рублей
В Улан-Удэ по-прежнему не могут прийти к единому мнению о новом тарифе на проезд в общественном транспорте. Как сообщал «Байкал-Daily», о планах по повышению стоимости стало известно в ноябре 2019-го. На заседании общественного совета перевозчики высказались, что приемлемый тариф для них был бы 28 рублей днём и 30 – вечером. В середине февраля мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил: «Когда мы будем принимать решение о повышении городского тарифа на сессии городского совета, оно будет в пределах 24 рублей. Дальше мы планируем просто поставить на индекс инфляции, также как по всем остальным платежам».
На прошлой неделе на круглом столе, который устроили активисты Народного фронта, вновь обсуждалось повышение стоимости проезда. Перевозчики заявили, что себестоимость проезда в муниципальном транспорте составляет 65 рублей.
- Частные перевозчики также говорят об убыточности, и по их расчетам, экономически обоснованный тариф – это 41 рубль. Перевозчики прекрасно понимают, что для жителей города это слишком большая сумма, которая вызовет недовольство, поэтому предложили повысить тариф хотя бы до 25 рублей в дневное время, и 28 рублей – вечером, - сообщили в ОНФ по Бурятии.
Напомним, проезд в 20 рублей был утверждён в 2016 году.
- Учитывая ужесточение требований к пассажирским перевозкам на федеральном уровне, резко увеличиваются материальные затраты перевозчиков. Всё это приводит к ослаблению рыночных стимулов, оттоку капиталов из отрасли и в конечном итоге к ухудшению качества оказываемой услуги, - прокомментировал член региональной ревизионной комиссии ОНФ Анатолий Мухамедчин. – В сложившейся ситуации неминуемого поднятия стоимости проезда, необходимо так же рассмотреть возможность частичного субсидирования перевозчикам межтарифной разницы, чтобы частично компенсировать жителям предстоящие дополнительные затраты на проезд в общественном транспорте.
По итогам заседания круглого стола в ОНФ в правительство республики и администрацию Улан-Удэ будет направлена резолюция.
Как сообщал «Байкал-Daily», 27 февраля в Улан-Удэ незаметно для большинства пассажиров прошла забастовка водителей маршрутных автобусов.
Маршрутчики в Улан-Удэ просят о тарифе «хотя бы в 25 рублей»
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