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Проезд в маршрутках Улан-Удэ может подорожать до 28 и 30 рублей

Проезд в маршрутках Улан-Удэ может подорожать до 28 и 30 рублей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ впервые озвучили новый возможный тариф на проезд

О том, что в Улан-Удэ планируется увеличение тарифа на проезд в общественном транспорте, «Байкал-Daily» сообщал ещё на прошлой неделе. Перевозчики подали в комитет экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ необходимую документацию. Тогда же стало известно: «потолок» цены перевозчики обозначили в 41 рубль. Понятно, что такой тариф маршрутчикам никто не утвердит, это всего лишь расчёты о максимально возможной стоимости.

Сегодня на расширенном заседании общественного совета города Улан-Удэ впервые назвали реальную цену, которую хотят маршрутчики.

Председатель профсоюзов работников автомобильного транспорта Бурятии Игорь Сластин предложил установить тариф в 28 рублей днём и 30 рублей вечером.

Также было предложено оптимизировать маршрутную сеть, уменьшить количество маршрутов, дублирующих друг друга. Заявлено было о внедрении электронных платежей.

Вопрос ещё не решён. Он пройдёт обсуждение в стенах Улан-Удэнского горсовета, после депутаты должны будут утвердить тариф на своей сессии.

Напомним, нынешний тариф в 20 рублей был утверждён в 2016 году. Тогда его подняли на три рубля, прежняя цена была 17 руб.


общественный транспорт
 
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