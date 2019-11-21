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В Улан-Удэ может подорожать проезд в маршрутках

В Улан-Удэ может подорожать проезд в маршрутках
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Перевозчики уже подали в мэрию документы с предложением о повышении тарифа на проезд

Улан-удэнские перевозчики просят о повышении стоимости проезда в маршрутках. В комитет экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ уже подали документацию с предложением нового максимального тарифа на проезд, а также экономическим обоснованием его повышения.

На сколько может повыситься цена на проезд, пока не озвучивается. Исходя из логики прошлых подорожаний, речь наверняка идёт не об одном рубле. В последний тариф увеличивался в 2016 году – с 17 до нынешних 20 рублей. Тогда перевозчики и вовсе заявили, что экономически «обоснованный» тариф – едва ли не 80 рублей.

Председатель профсоюзов работников автомобильного транспорта Бурятии Игорь Сластин пояснил: с 2016-го цены на топливо, запчасти и многое другое порядком поднялись, заниматься перевозками стало попросту невыгодно. Также он отметил, что из-за этого с маршрутов уходят машины.

- Сейчас вводятся большие взносы, это тахографы, аэроглонассы, кассовые аппараты, валидаторы, обеспечение инвалидов, транспортная безопасность. Вводится медицинская справка, которая требуется водителям раз в два года. Все вот эти комплектующие очень «режут» финансовую часть, - пояснил «Байкал-Daily» Игорь Сластин.

Многие водители уходят работать вахтовым методом, а это значит, что исчезают машины с маршрута, профессионалы своего дела. Игорь Сластин отметил, что в среднем не хватает около 20% машин на каждом маршруте.

Повышение тарифа на проезд должен утвердить Улан-Удэнский горсовет депутатов. Перед этим вопрос пройдёт через администрацию города, запланирован также круглый стол с участием маршрутчиков.
общественный транспорт
 
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