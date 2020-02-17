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В Улан-Удэ проезд в маршрутках могут поднять до 24 рублей

В Улан-Удэ проезд в маршрутках могут поднять до 24 рублей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Ранее приняли постановление, ограничивающее одномоментное повышение тарифа

16 февраля мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в программе «Точка зрения» сообщил о том, что стоимость проезда в общественном транспорта может увеличиться до 24 рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре прошлого года перевозчики заявили о необходимости повышения тарифа. На заседании общественного совета они сообщили, что приемлемый тариф составляет 28 рублей днём и 30 – вечером.

На прошлой неделе улан-удэнский депутат Сергей Бурдиков заявил, что с учётом инфляции тариф был бы 23,5 рублей.

Мэр Улан-Удэ высказал своё мнение о повышении тарифа – он сравнил ситуацию с покупкой воды: «Лет 10 назад мы даже не думали, что будем покупать воду. Сейчас мы не всегда пьём воду из-под крана, а идём и покупаем. Также и с маршрутами, в голове мы должны для себя это уложить».

Решение о повышении тарифа ещё не принято, перевозчики передали материалы в комитет экономического развития, который сейчас проводит анализ и расчёты.

- Есть разные требования от маршрутчиков – от 48 рублей и ниже. Мы проводим сейчас исследования, но точно могу сказать - нами в конце прошлого года принято постановление, которое ограничивает одномоментное повышение тарифа. Поэтому даже когда мы будем принимать решение о повышении городского тарифа на сессии городского совета, то оно будет в пределах 24 рублей. Дальше мы планируем просто поставить на индекс инфляции, также как по всем остальным платежам, - сказал Игорь Шутенков.

Также власти пока не рассматривают возможность перехода на нерегулируемый тариф, когда перевозчики сами устанавливает цену. Игорь Шутенков отметил, что в городе необходимо переходить на безналичную оплату проезда – внедрение терминала в автобусах планируется в июле этого года.
тарифы общественный транспорт автобус
 
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