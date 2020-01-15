В Бурятии утилизировали больше тонны небезопасной продукции

Продукция животного происхождения не отвечала требованиям безопасности



В 2019 году в Бурятии Россельхознадзор проверил 505 объектов, где содержат и разводят сельскохозяйственный скот, происходит оборот продукции животного происхождения и лекарственных средств для ветеринарного применения.



В течение года проведено 338 внеплановых проверок, в результате которых выдано 178 предписаний, возбуждено 355 административных дел в сфере ветеринарного законодательства, наложено более 260 штрафов и 94 предупреждения.



- Наиболее типовые и распространённые нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства: реализация продуктов животноводства без ветеринарно-сопроводительных документов и маркировки, с истекшим сроком годности, несвоевременное гашение электронных документов на поступившую продукцию в системе ФГИС «Меркурий», несоблюдение ветеринарно-санитарных правил содержания и убоя животных, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.



Количество выявленных нарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 1,2 раза.



В результате проведённых проверок из-за отсутствия маркировки изготовителя, истечения сроков хранения, нарушения температурных режимов утилизировано около 1,4 тонны небезопасной продукции животного происхождения.

