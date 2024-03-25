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На пожаре в Забайкалье погибла трёхлетняя девочка

На пожаре в Забайкалье погибла трёхлетняя девочка
Происшествия,  Фото:прокуратура Забайкальского края
Мать успела спасти из огня годовалую дочь

В селе Островки Шилкинского района Забайкальского края на пожаре в частном доме погибла трёхлетняя девочка.

Мама ненадолго вышла во двор, а когда вернулась, дом уже полыхал. Женщина успела вынести из огня младшую, годовалую, дочку – она получила ожоги. Трёхлетнюю девочку спасти не удалось.

Возгорание на 42 квадратных метрах ликвидировали пожарные и добровольцы. Как сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, причину предстоит установить дознавателю.


Прокуратура организовала проверку. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Шилкинского межрайонного прокурора Николай Андреев. «В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят соблюдение требований законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, в том числе работу органов и учреждений системы профилактики», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

пожар смерть

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