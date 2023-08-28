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В Иркутской области водитель «Тойоты» насмерть сбила пенсионерку

Происшествия, 
Пожилая женщина переходила дорогу пешеходного перехода

В воскресенье, 28 августа, около 22 часов Эхирит-Булагатском районе Иркутской области произошло ДТП, в котором погибла пожилая женщина.

Предварительно полицейскими установлено, что 24-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», двигаясь по автодороге Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово, в районе 63 км, совершила наезд на 74-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате происшествия пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой медицинский помощи.

- По данному инциденту сотрудниками полиции организовано проведение проверки, по результатам которой будут установлены причины и условия дорожной аварии, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.



ДТП.смерть Иркутская область

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