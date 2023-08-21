Его ищут уже почти неделю
Продолжаются поиски мальчика, утонувшего вблизи села Узкий Луг Бичурского района Бурятии 15 августа.
- На 20 августа обследовано около 70 000 метров берега реки Хилок по двум сторонам, дошли до села Бичура, отрабатываются острова, - сообщается в группе «Бичура-инфо.24/7».
В поисках задействовано 22 человека, три единицы техники, шесть лодок.
Сегодня, 21 августа, поиски продолжились с 8:00
Как сообщал «Байкал-Daily», 13-летний мальчик утонул во вторник, 15 августа на реке Хилок. Установлено, что там купались трое подростков, одного из них подхватило и унесло течением.
В тот же день в столице Бурятии погиб купавшийся в реке Уда 12-летний мальчик.
13 августа недалеко от села Хара-Хужир в реке Ока утонула 12-летняя девочка. Очевидцы рассказали, что с ноги ребёнка слетел тапочек, и девочка поплыла за ним. Но недалеко от берега её подхватило течением и отнесло за ближайший поворот.
В Бурятии не могут найти утонувшего мальчика
Происшествия, Фото:
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