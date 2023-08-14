Следователи возбудили уголовное дело
В Окинском районе Бурятии продолжаются поиски пропавшей 11-летней девочки. Поисковые работы координируют следователи.
- Днём 13 августа девочка без присмотра взрослых купалась в реке Оке, отплыла далеко от берега, и её унесло течением. По факту безвестного исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело, в рамках которого организованы поиски несовершеннолетней, - сообщило следственное управление СК России по Бурятии.
По данным следствия, 11-летняя девочка приехала на лето в улус Хара-Хужир Окинского района в гости к родственникам. 13 августа она вместе с другими детьми пришла на берег реки Оки и стала купаться. Позже в воду упал её тапок. Девочка поплыла за ним, оказалась на значительном расстоянии от берега, где её подхватило и унесло течением.
Сейчас девочку ищут волонтёры, спасатели, полицейские. Следствие, в свою очередь координирует поиски с учётом получаемых в рамках расследования данных.
В Бурятии стали известны подробности исчезновения 11-летней девочки
Происшествия, Фото:
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