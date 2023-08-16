В Бурятии утонул 13-летний ребёнок

Тело мальчика с вечера ищут спасатели и полиция









Ребёнок, проживающий в селе Узкий Луг, был в гостях. К поискам тела приступили накануне вечером. Обследовали уже 1500 метров береговой линии. Всего привлекли 31 человека, включая сотрудников ОМВД и поискового отряда из Гусиноозёрска, и задействовали шесть лодок с мотором.



Утром 16-го числа поисковые работы продолжились.





Накануне днём в столице Бурятии под воду ушёл 12-летний мальчик. Он утонул в Уде в районе СНТ «Талецкий», напротив улицы Заветная.

Трагедия произошла во вторник, 15 августа, в Бичурском районе. В реке Хилок утонул мальчик 2010 года рождения, рассказали в группе «Бичура-инфо.24/7».