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В Бурятии утонул 13-летний ребёнок

В Бурятии утонул 13-летний ребёнок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тело мальчика с вечера ищут спасатели и полиция

Трагедия произошла во вторник, 15 августа, в Бичурском районе. В реке Хилок утонул мальчик 2010 года рождения, рассказали в группе «Бичура-инфо.24/7».

Ребёнок, проживающий в селе Узкий Луг, был в гостях. К поискам тела приступили накануне вечером. Обследовали уже 1500 метров береговой линии. Всего привлекли 31 человека, включая сотрудников ОМВД и поискового отряда из Гусиноозёрска, и задействовали шесть лодок с мотором.

Утром 16-го числа поисковые работы продолжились. 

Накануне днём в столице Бурятии под воду ушёл 12-летний мальчик. Он утонул в Уде в районе СНТ «Талецкий», напротив улицы Заветная.
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