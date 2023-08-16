В Бурятии утонул 13-летний ребёнок

Тело мальчика с вечера ищут спасатели и полиция
Трагедия произошла во вторник, 15 августа, в Бичурском районе. В реке Хилок утонул мальчик 2010 года рождения, рассказали в группе «Бичура-инфо.24/7».
Ребёнок, проживающий в селе Узкий Луг, был в гостях. К поискам тела приступили накануне вечером. Обследовали уже 1500 метров береговой линии. Всего привлекли 31 человека, включая сотрудников ОМВД и поискового отряда из Гусиноозёрска, и задействовали шесть лодок с мотором.
Утром 16-го числа поисковые работы продолжились.
Накануне днём в столице Бурятии под воду ушёл
12-летний мальчик. Он утонул в Уде в районе СНТ «Талецкий», напротив улицы Заветная.
Вор залез в окно гостиницы
Тело мальчика с вечера ищут спасатели и полиция
Игравшие дети случайно попали снежком в проезжавший мимо автомобиль
Она скончалась в больнице
Наезд произошёл во дворе дома
В Оке обесточило сразу несколько сёл
Он погиб на реке Уда
Водитель пытался списать вину на покойного пассажира
Здесь под поезд попала девочка
Они ловили рыболовными сетями
Схему обмана быстро распознали сотрудницы банка
Пожары случились в Закаменском и Тарбагатайском районах
Мужчину приговорили к обязательным работам
С обоими грибниками всё в порядке
Деньги он стащил из дамской сумочки