Он погиб на реке Уда
В Улан-Удэ утонул 12-летний мальчик. Трагедия произошла на реке Уда накануне днём, 15 августа.
Как сообщает в оперативной сводке, ребёнок погиб на реке Уда, в районе СНТ «Талецкий», напротив улицы Заветная.
Подробности устанавливаются.
Также 15 августа спасатели во время патрулирования заметили купающихся без присмотра взрослых детей. Пятеро учащихся школы №55 в возрасте от 10 до 13 лет купались в районе подвесного моста через протоку Забока. Детей передали вызванному на месте инспектору ПДН.
С начала года на водоёмах Бурятии утонули более 20 человек.
В Улан-Удэ утонул 12-летний мальчик
Происшествия, Фото:
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