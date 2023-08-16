В Улан-Удэ утонул 12-летний мальчик

Он погиб на реке Уда



В Улан-Удэ утонул 12-летний мальчик. Трагедия произошла на реке Уда накануне днём, 15 августа.



Как сообщает в оперативной сводке, ребёнок погиб на реке Уда, в районе СНТ «Талецкий», напротив улицы Заветная.



Подробности устанавливаются.



Также 15 августа спасатели во время патрулирования заметили купающихся без присмотра взрослых детей. Пятеро учащихся школы №55 в возрасте от 10 до 13 лет купались в районе подвесного моста через протоку Забока. Детей передали вызванному на месте инспектору ПДН.



С начала года на водоёмах Бурятии утонули более 20 человек.



