Тело нашли соседи
В селе Батама Зиминского района Иркутской области на пожаре в жилом доме погиб мужчина. Пожар произошёл на улице Юбилейная в ночь на 20 января.
О пожаре сообщили очевидцы. В задымленной квартире соседи обнаружили тело.
- Жильцы сообщали о том, что горит соседняя квартира. До прибытия огнеборцев соседи обнаружили в задымлённой квартире погибшего мужчину 1976 года рождения. В течение получаса пожарные справились с открытым огнём, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в посёлке Эдучанка Усть-Илимского района горел одноэтажный деревянный дом. В квартире нашли тело погибшей пенсионерки.
В Иркутской области на пожаре погиб 46-летний мужчина
Происшествия, Фото:
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