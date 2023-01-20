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В Иркутской области на пожаре погиб 46-летний мужчина

В Иркутской области на пожаре погиб 46-летний мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Тело нашли соседи

В селе Батама Зиминского района Иркутской области на пожаре в жилом доме погиб мужчина. Пожар произошёл на улице Юбилейная в ночь на 20 января.

О пожаре сообщили очевидцы. В задымленной квартире соседи обнаружили тело.

- Жильцы сообщали о том, что горит соседняя квартира. До прибытия огнеборцев соседи обнаружили в задымлённой квартире погибшего мужчину 1976 года рождения. В течение получаса пожарные справились с открытым огнём, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в посёлке Эдучанка Усть-Илимского района горел одноэтажный деревянный дом. В квартире нашли тело погибшей пенсионерки.

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