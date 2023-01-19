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В Иркутской области на пожаре погибла пенсионерка

В Иркутской области на пожаре погибла пенсионерка
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Трагедия произошла поздней ночью

Около двух часов ночи в посёлке Эдучанка Усть-Илимского района Иркутской области загорелся одноэтажный жилой деревянный дом.

Когда пожарные прибыли на место, горела одна из квартир. Внутри было много дыма.

- В течение 40 минут продолжалось тушение пожара. В комнате на кровати огнеборцами была обнаружена погибшая хозяйка квартиры 1951 года рождения, пенсионер. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

В результате пожара огнём повреждена квартира на площади 32 квадратных метра.

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