Трагедия произошла поздней ночью
Около двух часов ночи в посёлке Эдучанка Усть-Илимского района Иркутской области загорелся одноэтажный жилой деревянный дом.
Когда пожарные прибыли на место, горела одна из квартир. Внутри было много дыма.
- В течение 40 минут продолжалось тушение пожара. В комнате на кровати огнеборцами была обнаружена погибшая хозяйка квартиры 1951 года рождения, пенсионер. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В результате пожара огнём повреждена квартира на площади 32 квадратных метра.
В Иркутской области на пожаре погибла пенсионерка
Происшествия, Фото:
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