В Иркутской области на пожаре погибла пенсионерка

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Трагедия произошла поздней ночью



Около двух часов ночи в посёлке Эдучанка Усть-Илимского района Иркутской области загорелся одноэтажный жилой деревянный дом.



Когда пожарные прибыли на место, горела одна из квартир. Внутри было много дыма.



- В течение 40 минут продолжалось тушение пожара. В комнате на кровати огнеборцами была обнаружена погибшая хозяйка квартиры 1951 года рождения, пенсионер. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



В результате пожара огнём повреждена квартира на площади 32 квадратных метра.



