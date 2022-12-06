Пьяный забайкалец зарезал собутыльника и спрятал тело в канализации

Мужчина сам пришёл в полицию с повинной



В Забайкальском крае предъявили обвинение в убийстве 49-летнему жителю Нерчинска. Будучи пьяным, он зарезал своего собутыльника и оригинально замёл следы: тело спрятал в резервуаре септика канализационно-насосной станции.



Убийство произошло ночью 25 ноября.



- В помещении канализационно-насосной станции в ходе совместного распития спиртного обвиняемый ударами ножа убил 46-летнего знакомого. Для сокрытия следов совершенного преступления спустил тело убитого мужчины в резервуар септика насосной станции, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



На следующий день мужчина сам пришёл в полицию. Он признался в убийстве, выдал нож, а также указал место, где спрятал тело.



Проводится необходимые следственные действия. Обвиняемому назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.



Ранее мужчина отбывал наказание за убийство. Из мест лишения свободы освободился в 2019 году.

