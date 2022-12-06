Мужчина сам пришёл в полицию с повинной
В Забайкальском крае предъявили обвинение в убийстве 49-летнему жителю Нерчинска. Будучи пьяным, он зарезал своего собутыльника и оригинально замёл следы: тело спрятал в резервуаре септика канализационно-насосной станции.
Убийство произошло ночью 25 ноября.
- В помещении канализационно-насосной станции в ходе совместного распития спиртного обвиняемый ударами ножа убил 46-летнего знакомого. Для сокрытия следов совершенного преступления спустил тело убитого мужчины в резервуар септика насосной станции, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
На следующий день мужчина сам пришёл в полицию. Он признался в убийстве, выдал нож, а также указал место, где спрятал тело.
Проводится необходимые следственные действия. Обвиняемому назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее мужчина отбывал наказание за убийство. Из мест лишения свободы освободился в 2019 году.
Пьяный забайкалец зарезал собутыльника и спрятал тело в канализации
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