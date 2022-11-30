В Бурятии избитая сожителем женщина скончалась от отёка мозга

Мужчина набросился на женщину из-за нецензурной брани



Жителя Бурятии, избившего свою сожительницу до смерти, приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Он признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей».



Зверские побои мужчина нанёс сожительнице после совместного распития спиртных напитков. Пара поссорилась, и женщина сматерилась в адрес возлюбленного.



Разозлившись, мужчина напал на женщину, сильно избив по голове кулаками.



Жертва скончалась на месте от отёка и дислокации головного мозга, развившихся в результате тяжёлой черепно-мозговой травмы.



После приговора суда, отправившего убийцу на восемь лет за решётку, была подана апелляционная жалоба.



- Несмотря на доводы апелляционного представления прокурора о необходимости смягчить назначенное наказание, доводы жалобы потерпевших о несправедливости приговора, суд апелляционной инстанции признал назначенное наказание соразмерным содеянному, оставив его без изменения, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



