Мужчина набросился на женщину из-за нецензурной брани
Жителя Бурятии, избившего свою сожительницу до смерти, приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Он признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей».
Зверские побои мужчина нанёс сожительнице после совместного распития спиртных напитков. Пара поссорилась, и женщина сматерилась в адрес возлюбленного.
Разозлившись, мужчина напал на женщину, сильно избив по голове кулаками.
Жертва скончалась на месте от отёка и дислокации головного мозга, развившихся в результате тяжёлой черепно-мозговой травмы.
После приговора суда, отправившего убийцу на восемь лет за решётку, была подана апелляционная жалоба.
- Несмотря на доводы апелляционного представления прокурора о необходимости смягчить назначенное наказание, доводы жалобы потерпевших о несправедливости приговора, суд апелляционной инстанции признал назначенное наказание соразмерным содеянному, оставив его без изменения, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
В Бурятии избитая сожителем женщина скончалась от отёка мозга
Происшествия, Фото:
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