В Улан-Удэ горел дом в СНТ



Сегодня в 07:40 от диспетчера центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о возгорании жилого дома в СНТ «Строитель» в Улан-Удэ.



К месту происшествия были направлены пожарные расчёты ПСЧ № 1, 3, 8, 72 Главного управления МЧС России по Бурятии, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание было охвачено огнём на площади 130 кв.м.



Пострадавших нет.



- Всего привлечено 26 человек личного состава и 6 единиц техники. В 8:10 пожар локализован. Информация уточняется, - сообщили в Главном управлении.

