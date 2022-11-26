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В Улан-Удэ горел дом в СНТ

В Улан-Удэ горел дом в СНТ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар произошёл утром

Сегодня в 07:40 от диспетчера центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о возгорании жилого дома в СНТ «Строитель» в Улан-Удэ.

К месту происшествия были направлены пожарные расчёты ПСЧ № 1, 3, 8, 72 Главного управления МЧС России по Бурятии, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание было охвачено огнём на площади 130 кв.м.

Пострадавших нет.

- Всего привлечено 26 человек личного состава и 6 единиц техники. В 8:10 пожар локализован. Информация уточняется, - сообщили в Главном управлении. 
МЧС тушение

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