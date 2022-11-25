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Иркутянин пойдёт под суд за подрыв лифта с соседом

Иркутянин пойдёт под суд за подрыв лифта с соседом
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Мужчина жестоко отомстил за шумный ремонт

50-летний иркутянин, пытавшийся подорвать в лифте соседа, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», происшествие случилось в ноябре 2021 года в подъезде многоквартирного дома в микрорайоне Синюшина гора. Иркутянин заложил самодельную бомбу, чтобы отомстить соседу за шумный ремонт. Однако в лифте оказался 30-летний сын соседа. Мужчина получил травмы, его доставили в больницу.

Подозреваемого задержали в тот же день. В ходе обысков в квартире и гараже обвиняемого обнаружены и изъяты различные химические вещества и предметы, интересующие следствие.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

- В настоящее время собрана полная доказательственная база причастности обвиняемого в совершении преступления, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
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