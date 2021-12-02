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Иркутянин подорвал лифт в жилом доме из-за шумного ремонта

Иркутянин подорвал лифт в жилом доме из-за шумного ремонта
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Травмы получил тот самый сосед, в квартире которого шёл ремонт

В Иркутске 50-летний житель многоквартирного дома на улице Маршала Конева заложил самодельную бомбу, чтобы отомстить соседу за шумный ремонт.

ЧП произошло днём 30 ноября. 30-летний местный житель ехал в лифте, когда произошёл взрыв. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты, сотрудники полиции и МЧС. С участием кинологов ОМОН был проведен осмотр подъезда. Установлено, что хлопок произошел из-за срабатывания кустарно изготовленного пиротехнического устройства без поражающих элементов, - сообщается на сайте СУ СКР по Иркутской области.

По данным Telegram-канала Shot, сосед получившего травмы мужчины устал от постоянного шума ремонтных работ. Поэтому он и решил избавиться от проблемы необычным способом.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что после взрыва весь подъезд заволокло дымом. Ударной волной выбило косяки лифта. Так что на лестничных клетках тоже могли пострадать люди. Сама кабина застряла между вторым и третьим этажами. Внутри разворотило железную обшивку. Пол был залит кровью.

- Пока неясно, как подозреваемый привёл бомбу в действие, - то ли дистанционно, то ли ехал вместе с жертвой и вышел раньше, на втором. Но, как ни крути, получается бытовой конфликт соседей мог унести жизни далеко не одного человека, - отмечается в сюжете РЕН ТВ.

Подозреваемый был задержан в тот же день. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершённом общеопасным способом. «В ходе обысков в квартире и гараже подозреваемого обнаружены и изъяты различные предметы, интересующие следствие. Решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в следственном управлении.


покушение на убийство

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