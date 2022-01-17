Продавец уснула в подсобке
Утром 16 января в отдел полиции №1 в Улан-Удэ обратилась 42-летняя продавец продуктового магазина. Она рассказала, что неизвестные украли алкогольную продукцию, коробку сигарет, а также забрали из кассы около 15 тысяч рублей. Сама женщина в этот момент спала в подсобном помещении.
По адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, а также просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине. В одном из двух воров участковый уполномоченный полиции узнал ранее не судимого 23-летнего парня, проживающего на обслуживаемом им административном участке.
В дальнейшем молодой человек был задержан в гостях у приятеля. У него изъяли деньги и часть сигарет и алкоголя. Свою вину подозреваемый признал.
- Предварительно установлено, что в ходе употребления алкоголя он вместе с 25-летним знакомым направился в торговую точку за сигаретами. Не обнаружив продавца, молодые люди решили похитить товар и выручку: для этого через окошечко входной двери они открыли щеколду и зашли в помещение, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские разыскивают 25-летнего соучастник кража.
В Улан-Удэ обокрали магазин, где уснула продавец
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