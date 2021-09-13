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Четверо читинцев пойдут под суд за убийство мужчины

Четверо читинцев пойдут под суд за убийство мужчины
Происшествия,  Фото:pexels.com
Убийство произошло во время застолья

Сегодня, 13 сентября, зампрокурора Забайкальского края Талех Магомедов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырёх жителей Читы. Трое из них – женщина и двое ранее судимых мужчин – обвиняются в убийстве, совершённом группой лиц, ещё один мужчина – сожитель женщины – обвиняется в укрывательстве преступления. Кроме того, одному из мужчин, обвиняемых в убийстве, также предъявлено обвинение в краже.

По версии следствия, 3 октября 2020 года трое мужчин и женщина употребляли спиртное в сторожке дачного кооператива на территории Читинского района. В ходе ссоры женщина напала на одного из собутыльников и стала его душить, к ней присоединились двое других мужчин. Все вместе они задушили потерпевшего. После читинка вынесла его труп во двор сторожки, а один из мужчин украл личные вещи убитого.

Вечером следующего дня двое мужчин и сожитель женщины, не участвовавший в убийстве, перенесли труп на куске брезента и спрятали возле кооператива. После они сожгли брезент и одежду жертвы.

- Обвиняемые в совершении убийства заключены под стражу, в отношении обвиняемого в укрывательстве преступлений избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд.

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