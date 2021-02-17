Брат обокрал брата
В Северобайкальске задержан 44-летний подозреваемый в краже из частного дома, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
С заявлением о краже имущества в полицию местный житель обратился 16 февраля. Мужчина зимой живёт квартире, а всё остальное время - в частном доме, который он периодически проверяет и отапливает. Приехав в очередной раз протопить печь, он обнаружил разбитое окно и отсутствие шуруповерта и электродрели. Ущерб составил 19 тысяч рублей.
Мужчина направился в полицию. Написав заявление о краже, он вместе с оперативно-следственной группой выехал на место преступления. В доме нашли спящего пьяного брата мужчины. Родственник не смог объяснить сотрудникам полиции, что он делает в доме.
Эксперт-криминалист на оконной раме обнаружил и изъял отпечатки пальцев возможного подозреваемого, по которым затем установлена его личность. Вором оказался тот самый брат хозяина дома.
Он недавно освободился из мест заключения и вел асоциальный образ жизни. Днём 14 февраля он распивал спиртные напитки со своим знакомым. Когда алкоголь закончился, мужчина начал думать о приобретении очередной порции спиртного. Он вспомнил, что у брата есть частный дом, в котором сейчас никто не живёт. В доме вор разбил окно и украл шуруповерт и электродрель.
Шуруповерт он обменял на пиво в ближайшем продуктовом магазине и продолжил распивать спиртное. В конце концов он вернулся в дом брата, чтобы выспаться, так как не имел своего жилья.
Электродрель у задержанного изъята.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Бурятии вор обменял шуруповёрт на пиво
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