Водитель сбил человека и скрылся с места
В Бурятии ищут водителя, который сбежал, бросив сбитого им пешехода, сообщили в республиканском УГИБДД.
ДТП произошло вчера, 17 ноября, около восьми часов вечера в Кяхтинском районе. На автодороге «Мурочи – Малая Кудара» в 500 метрах от посёлка Октябрьский был сбит 65-летний пешеход. Водитель, сбивший мужчину, сбежал с места. Его личность пока не установлена. Неизвестна и точная марка автомобиля.
Пешеход был госпитализирован в больницу в состоянии комы.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 16 ноября, в Бурятии на гололёде женщина-водитель съехала в кювет и врезалась в дерево.
В Бурятии пешеход, сбитый неизвестным, впал в кому
Происшествия, Фото:
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