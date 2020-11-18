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В Бурятии пешеход, сбитый неизвестным, впал в кому

В Бурятии пешеход, сбитый неизвестным, впал в кому
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель сбил человека и скрылся с места

В Бурятии ищут водителя, который сбежал, бросив сбитого им пешехода, сообщили в республиканском УГИБДД.

ДТП произошло вчера, 17 ноября, около восьми часов вечера в Кяхтинском районе. На автодороге «Мурочи – Малая Кудара» в 500 метрах от посёлка Октябрьский был сбит 65-летний пешеход. Водитель, сбивший мужчину, сбежал с места. Его личность пока не установлена. Неизвестна и точная марка автомобиля.

Пешеход был госпитализирован в больницу в состоянии комы.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 16 ноября, в Бурятии на гололёде женщина-водитель съехала в кювет и врезалась в дерево.



ДТП
 
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