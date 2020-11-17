ДТП произошло на скользкой дороге
Накануне, 16 ноября, в Кабанском районе Бурятии около двух часов дня произошло ДТП на скользкой дороге. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
45-летняя водитель кроссовера «Honda CR-V» в 1,5 километрах от станции Посольская, на гололёде съехала в кювет. После автомобиль врезался в дерево.
В результате женщина-водитель с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье в Бурятии произошло сразу три аварии с пострадавшими, виновниками которых стали водители без прав. В курортном Аршане женщина-водитель врезалась в крыльцо массажного салона. В Кижинге 16-летний парень, севший за руль «Истаны», сбил свою сверстницу. В Заиграевском районе пьяный водитель без прав устроил ДТП, в котором пострадал сам и травмировал своего пассажира.
В Бурятии водитель из-за гололёда врезалась в дерево
Происшествия, Фото:
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