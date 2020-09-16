Массажное кресло воровка сдала в скупку
15 сентября в ОМВД России по Селенгинскому району обратилась 55-летняя жительница Иркутска, из квартиры которой в Гусиноозёрске украли массажное кресло стоимостью 55 тысяч рублей.
Женщина ранее занималась оказанием услуг массажа в Гусиноозёрске, однако пять лет назад переехала жить в Иркутске. Массажное кресло она перенесла к себе в квартиру в Гусиноозёрске, при этом жилье сдала знакомой. Та, съехав через год, продолжала присматривать за жильем.
Женщина, приехав в райцентр и не обнаружив массажного оборудования, стала задавать вопросы приятельнице. Однако та ответила, что на время унесла кресло к родителям, что оказалось неправдой.
Полицейские задержали 31-летнюю подозреваемую. Она призналась, что сдала массажное кресло в скупку.
Ранее к уголовной ответственности горожанка не привлекалась. Она замужем, воспитывает двоих детей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии женщина украла массажное кресло
Происшествия, Фото:
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