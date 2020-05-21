Бурятия на четвёртом месте в ДФО по числу смертей больных COVID-19

В Бурятии зафиксировано шесть летальных случаев пациентов, заражённых COVID-19. По данным на 20 мая, это четвёртое место по количеству смертей больных с коронавирусной инфекцией в Дальневосточном округе, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
На прошлой неделе республика занимала третье место в рейтинге. Отношение числа умерших людей к числу выявленных заболевших в Бурятии также изменилось. Ранее показатель составлял 0,73%, теперь - 0,59%.
По данным на 20 мая, в Дальневосточном федеральном округе наибольшее количество смертей от коронавируса зарегистрировано в Приморском крае – 14 человек. Далее следует Хабаровский край – девять и Забайкальский край – семь. В число регионов ДФО, в которых отсутствуют летальные случаи, вызванные новой коронавирусной инфекцией, вошли Сахалинская область и Чукотский АО. По отношению числа умерших людей к числу выявленных заболевших лидирует Магаданская область – 1,49%. За ней следует Забайкальский край – 1,14%.
Всего в Российской Федерации за время пандемии выявлено 308 705 подтвержденных случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них летальных 2 972. В настоящее время Россия занимает 17 место в мире по количеству летальных исходов. Мировой рейтинг возглавляют США, Великобритания и Италия.
На утро 21 мая в Бурятии насчитывается 1090 подтверждённых случаев COVID-19 (+48 за сутки).
Летальные случаи в Бурятии произошли 6 апреля, 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля, 8 мая, 13 мая.